Milorad Dodik tvrdi da Igor Dodik ima punu podršku SNSD-a i koalicionih partnera. Novi mandatar najavio konsultacije o sastavu Vlade Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je mandatar za sastav nove Vlade Srpske Igor Dodik svojim radom i zalaganjem na izborima dobio najveći broj glasova, te da ima nesumnjivu podršku SNSD-a i koalicionih partnera.

"On to nije dobio nasljeđem, on je čovjek koji je obilazio, radio, i veoma je prepoznat. To se ne sviđa onima koji su izgubili na izborima. Ne sviđa se onima koji su mislili da će biti `sigurno`", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci komentarišući navode opozicije o imenovanju Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade Srpske.

On je dodao da opozicija Srpske svoje političke izjave bazira na priču o porodici Dodik.

"Ja sam ponosan. Igor je pokazao sposobnost da ode u Milano, tamo prezime Dodik ništa nije značilo, i da završi prestižan fakultet na engleskom jeziku. Vratio se ovdje i gradio karijeru", rekao je Dodik.

On je dodao da su čitav SNSD i svi koalicioni partneri stali iza imenovanja Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade Srpske.

"Uredite grad, ovo što imate u svojoj odgovornosti. Bavite se politikom, ali pokušajte biti objektivni i racionalni", poručio je Dodik predstavnicima opozicije.

On je naveo da je nesumnjiva podrška koju je Igor Dodik dobio da bude mandatar, te dodao da iz političkog Sarajeva napadaju sve jer im ne odgovara uspjeh Srpske.

"Radimo dalje i učinićemo Republiku još boljom. Ona je danas dobrostojeća, najbolja. Ovaj narod je izabrao da brzo bude izabrana vlast, da ide dalje. To sve je dokaz zrelosti naroda i strukture", rekao je Dodik.

Sutra početak konsultacija o novoj Vladi

"Ekonomija nam je prioritet, a u predstojeći petak imaćemo konsultacije sa strankama vlasti i opozicije. Nakon toga ćemo moći nešto više da govorimo o novom sazivu Vlade", rekao je Igor Dodik novinarima u Banjaluci.

Kada je riječ o imenima budućih ministara, novi mandatar kaže da ne želi prije konsultacija ništa da iznosi u javnost.

"Želio bih da prođem sve konsultacije i da nakon toga formiramo tim. Čim budem imao konkretnije informacije moći ću pričati", dodao je Dodik.

Govoreći o komentarima opozicije o njegovom imenovanju, Dodik je ocijenio da je to njihovo pravo.

"Imaju pravo da im se ne sviđa. Dokazali smo se na izborima koji su pokazali da smo apsolutni pobjednici. Meni je to važno, ono što misli narod. Da je narod rekao drugačije, mi se ne bi nalazili ovdje danas. Poštujem njih, ne smatram ih za neprijatelje", istakao je Dodik.

On je dodao da želi dijalog i da je spreman za svaku konstruktivnu kritiku.