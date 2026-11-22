Predsjednik Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Srbije Aleksandar Čupić govori za RTS o formiranju nove vlade, predsjedničkim izborima i narednim koracima državnih institucija.

Izvor: RTS printscreen

Predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić izjavio je večeras, u prvom intervjuu za RTS nakon izbora na tu funkciju, da još nije izvršena primopredaja dužnosti sa prethodnim rukovodstvom parlamenta, kao ni primopredaja dužnosti predsjednika Republike.

"Još uvijek nije izvršena primopredaja dužnosti sa bivše predsjednice Narodne skupštine, kao ni sa bivšeg generalnog sekretara Narodne skupštine na novog predsjednika i novog generalnog sekretara. Šta je razlog? Zaista ne znam. Mi sada očekujemo da se dostavi izvještaj o primopredaji, pa ćemo, nadam se, vrlo brzo to imati pred sobom. Isto to važi i za primopredaju dužnosti predsjednika Republike", rekao je Čupić.

Govoreći o trenutku kada je izabran za predsjednika parlamenta, Čupić je istakao da nije imao osjećaj pobjede, već odgovornosti.

"Zaista nisam imao osjećaj nekakve pobjede. Pobjeda je, po meni, došla ranije. Došla je čak i prije izbora. Moj osjećaj je bio takav da smo mi zaista pobijedili prvo strah kao narod, pa smo onda pobijedili neke svoje nesigurnosti i pobijedili u smislu da smo se aktivirali, da smo kao društvo pokazali inicijativu", naveo je predsjednik Narodne skupštine.

Prema njegovim riječima, izborni rezultat predstavljao je formalizaciju promjena koje su se prethodno dogodile u društvu.

"Dobar dio društva je pokazao inicijativu i već je to bila pobjeda. Ovo je poslije toga, na izborima, bila samo formalizacija te pobjede", rekao je Čupić.

Predsjednik parlamenta naglasio je da je prilikom dolaska u Dom Narodne skupštine osjetio odgovornost prema instituciji i njenoj istoriji, ali i potrebu da se određene političke prakse promijene.

"Kada uđete u ovaj dom i pogledate kako sve to izgleda i koliko tu ima naše istorije, kada prođete hodnikom i vidite portrete ranijih predsjednika Skupštine, prosto morate da imate strahopoštovanje prema tom kontinuitetu", kazao je Čupić.

Ipak, poručio je da je neophodno napraviti i određeni diskontinuitet sa dosadašnjom političkom praksom.

"Koliko god treba da sačuvate neku tradiciju, toliko neke druge tradicije, koje možda nisu pozitivne, morate da prekinete. To je prosto prirodan proces", zaključio je Čupić.

Predsjednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić izjavio je u intervjuu za RTS da želi da aktuelni saziv parlamenta postane primjer budućim sazivima, ističući da će nastojati da bude objektivan i stekne povjerenje svih poslaničkih grupa.

"Možda će zvučati neskromno, ali ja bih zaista volio da ovaj saziv parlamenta bude jedan reper za sljedeće, po kome će se oni ravnati i pokušavati da budu bolji. Demokratski, kulturni, sa boljim dijalogom i tako dalje", rekao je Čupić.

Naglasio je da svoju funkciju ne posmatra isključivo kroz pripadnost Studentskoj listi, već kao odgovornost prema svim građanima Srbije.

"Liste su dobile različit broj glasova i to je jasno, ali smo mi poslanici svih građana Srbije, a ja sam predsjednik Skupštine svih poslanika", istakao je.

"Trudiću se da budem objektivan"

Čupić je ocijenio da je jedna od stvari koje su mu smetale u dosadašnjem funkcionisanju parlamenta bio utisak da predsjedavajući favorizuje određenu političku opciju.

"Ono što je meni smetalo jeste da ste uvijek imali osjećaj da onaj ko predsjedava ima neku agendu, odnosno da ima neku simpatiju, u najmanju ruku, prema svojoj poslaničkoj grupi. Ja ću se truditi da toga ne bude", poručio je.

Kako je objasnio, smatra da predsjednik parlamenta mora da stekne povjerenje političkih neistomišljenika, a da pritom ne izgubi povjerenje sopstvene poslaničke grupe.

"Vi u suštini treba da steknete povjerenje one druge ili onih drugih, da ste vi zaista dobronamjerni, ali i da ne izgubite povjerenje svoje poslaničke grupe. Ja mislim da neću imati problem sa tim", rekao je Čupić.

"Parlament mora da ima snažne poslanike"

Govoreći o ulozi Narodne skupštine, Čupić je naglasio da njena snaga zavisi od integriteta i političke kulture narodnih poslanika.

"Da bi parlament mogao da bude toliko snažan, mora da ima snažne poslanike. Snažne u smislu njihovih ličnih integriteta, njihove političke kulture. Ne možete da se namećete ako nemate političku kulturu, to ja duboko vjerujem", istakao je.

Predsjednik parlamenta poručio je da želi da novi saziv doprinese vraćanju povjerenja građana u Narodnu skupštinu, ali i jačanju njenog odnosa sa izvršnom vlašću.

"Mislim da je ovo jedna dobra prilika da mi vratimo povjerenje ne samo građana u parlament, nego i Vlade u parlament. Da ona grana vlasti koju ćemo mi kontrolisati vjeruje svom parlamentu", zaključio je Čupić u ovom dijelu razgovora.

(Mondo.rs)