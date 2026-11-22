Kupci novih stanova u Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu ove godine plaćali su u prosjeku 3.238 KM po kvadratnom metru, što je za 332 KM više nego u istom periodu 2024. godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

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Prema zvaničnoj statistici, u dvogodišnjem periodu najviše je porasla stavka koja obuhvata samu gradnju i dobit izvođača radova, dok je iznos koji u cijeni kvadrata otpada na građevinsko zemljište smanjen.

Gradnja i dobit izvođača odnose 60 odsto cijene

U strukturi prosječne cijene od 3.238 KM, na troškove gradnje i dobit izvođača otpadaju 1.954 KM po kvadratu, odnosno 60,4 odsto ukupnog iznosa. Ova stavka podrazumijeva pripremu gradilišta, eventualno rušenje starih objekata, zemljane radove, izgradnju same zgrade, postavljanje krova i instalacija, te završne radove.

Ostali troškovi čine oko 28 odsto cijene ili 910 KM po kvadratnom metru. U taj dio ulaze projektovanje, premjer zemljišta, dozvole, stručni nadzor, takse, porezi, osiguranje, kamate na kredite i PDV, kao i troškovi i dobit investitora, koju Agencija ne objavljuje kao zaseban podatak.

Na građevinsko zemljište otpadaju 374 KM po kvadratu, što čini 11,6 odsto cijene, a u ovaj iznos uračunati su kupovina zemljišta i eventualni troškovi iseljenja stanara.

Prosječan novi stan prodat u trećem kvartalu imao je površinu od 55 kvadratnih metara, što znači da je po prosječnoj cijeni koštao približno 178.000 KM. Od te sume, oko 107.500 KM odnosi se na gradnju i dobit izvođača, oko 50.000 KM na ostale troškove, dok na zemljište otpada oko 20.600 KM.

Poređenje na godišnjem i dvogodišnjem nivou

U trećem kvartalu 2024. godine kvadrat novogradnje u BiH koštao je u prosjeku 2.906 KM. Od tada do danas, iznos za gradnju i dobit izvođača porastao je sa 1.699 na 1.954 KM po kvadratu, odnosno za 15 odsto. U istom dvogodišnjem periodu ostali troškovi su povećani sa 814 na 910 KM (11,8 odsto), dok je stavka za zemljište pala sa 394 na 374 KM po kvadratu, što je smanjenje od 5,1 odsto.

Posmatrano na godišnjem nivou, u odnosu na treći kvartal 2025. godine, najviše su skočili ostali troškovi – sa 822 na 910 KM po kvadratu ili za 10,7 odsto. Iznos za gradnju i dobit izvođača veći je za osam odsto (rast sa 1.809 na 1.954 KM), dok je stavka za zemljište u posljednjih godinu dana porasla za 3,3 odsto, sa 362 na 374 KM po kvadratu.

Iz Agencije za statistiku BiH napominju da se struktura cijene objavljuje na nivou države i obuhvata isključivo prodate nove stanove, dok su iz obračuna izuzeti starogradnja, stanovi u roh-bau fazi i adaptacije.