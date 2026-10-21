Masovna procjena nekretnina otkrila odstupanja: U banjalučkom naselju 17.000 objekata, u registrima znatno manje

U banjalučkoj katastarskoj opštini Nova Varoš na terenu je evidentirano više od 17.000 nepokretnosti, iako Poreska uprava ima oko 12.000, a Geodetska oko 14.000, izjavio je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stanković je rekao da su tokom pilot-projekata masovne procjene nekretnina uočena odstupanja između evidencija Geodetske i Poreske uprave, zbog čega su službenici izlazili na teren kako bi utvrdili stvarno stanje. Kao primjer je naveo upravo Novu Varoš, gdje se broj nepokretnosti u evidencijama značajno razlikuje od stanja na terenu.

Prema njegovim riječima, u Laktašima, gdje je sproveden jedan od pilot-projekata, prihod od poreza na nepokretnosti povećan je sa oko 900.000 KM na 2,1 milion KM. Stanković je naglasio da to nije nikakav novi namet, već da je riječ o evidentiranju svih nekretnina i utvrđivanju stvarnog stanja.

On je ocijenio važnim uspostavljanje jedinstvenog sistema razmjene podataka između institucija, kako bi građani imali manje administrativnih obaveza, a institucije raspolagale tačnim podacima o imovini.

Najavio je i da se očekuje razmatranje zakona o infrastrukturi geoprostornih podataka, čiji je predlagač Vlada Republike Srpske, a obrađivač Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Govoreći o restituciji nacionalizovane imovine, Stanković je rekao da je Republika Srpska inicirala usvajanje zakona kojim bi ovo pitanje bilo uređeno, ali da za sada nema napretka u tom pravcu.

"Vlada Republike Srpske formirala je međuresornu grupu, čiji sam član, i stalno razmjenjujemo podatke o dešavanjima na terenu. Institucionalno se borimo na sve moguće načine i nadam se da ćemo uspjeti u tome", rekao je Stanković novinarima u Banjaluci, prenijela je Srna.