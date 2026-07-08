logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijela teritorija Republike Srpske biće snimljena uz pomoć naprednih dronova i laserske tehnologije 1

Cijela teritorija Republike Srpske biće snimljena uz pomoć naprednih dronova i laserske tehnologije

Autor Dušan Volaš
1

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) pokrenula je proces savremenog mapiranja Republike Srpske, raspisivanjem tendera za digitalno snimanje iz vazduha i nabavku nove geodetske opreme.

shutterstock_521421886.jpg Izvor: Shutterstock

Cilj je osigurati precizne prostorne podatke koji će poslužiti kao osnova za prostorno planiranje i infrastrukturne projekte širom Srpske.

Za aerofotogrametrijsko snimanje kompletne teritorije izdvojeno je 2,22 miliona KM bez PDV-a. Projekat će biti realizovan u tri faze, a snimanje iz vazduha planirano je u periodima sa najpovoljnijim vremenskim uslovima, tokom ranog proljeća ili kasne jeseni.

Paralelno s tim, RUGIPP ulaže i u sopstvene kapacitete nabavkom bespilotne letjelice sa naprednim LIDAR sistemom i pratećim softverom. Ova investicija vrijedna je oko 150.000 KM, a obuhvata i obuku zaposlenih za samostalno upravljanje tehnologijom koja omogućava izuzetno precizno lasersko skeniranje terena.

Izabrani ponuđači biće u obavezi da obezbijede dugoročnu tehničku podršku i servis, čime se osigurava održivost ovog sistema u narednim godinama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

snimanje Republika Srpska RUGIPP dron dronovi

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Covjek

Samo snimajte gdje ćete kopati , bolje bi bilo da potpišete narod kako mislite da se ide na glasanje sa nepoznatim brojem stanovnika?!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ