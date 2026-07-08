Cijela teritorija Republike Srpske biće snimljena uz pomoć naprednih dronova i laserske tehnologije

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) pokrenula je proces savremenog mapiranja Republike Srpske, raspisivanjem tendera za digitalno snimanje iz vazduha i nabavku nove geodetske opreme.

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Cilj je osigurati precizne prostorne podatke koji će poslužiti kao osnova za prostorno planiranje i infrastrukturne projekte širom Srpske.

Za aerofotogrametrijsko snimanje kompletne teritorije izdvojeno je 2,22 miliona KM bez PDV-a. Projekat će biti realizovan u tri faze, a snimanje iz vazduha planirano je u periodima sa najpovoljnijim vremenskim uslovima, tokom ranog proljeća ili kasne jeseni.

Paralelno s tim, RUGIPP ulaže i u sopstvene kapacitete nabavkom bespilotne letjelice sa naprednim LIDAR sistemom i pratećim softverom. Ova investicija vrijedna je oko 150.000 KM, a obuhvata i obuku zaposlenih za samostalno upravljanje tehnologijom koja omogućava izuzetno precizno lasersko skeniranje terena.

Izabrani ponuđači biće u obavezi da obezbijede dugoročnu tehničku podršku i servis, čime se osigurava održivost ovog sistema u narednim godinama.