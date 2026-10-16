Doneseno 385 rješenja: UIO BiH odobrio povrat više od 6,2 miliona KM PDV-a na prvu nekretninu

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH je od 16. septembra do danas donijela 385 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu, za šta je odobren povrat od 6.205.424 KM.
Od ukupnog broja donesenih rješenja, 106 se odnosi na Regionalni centar Banjaluku, 106 na Regionalni centar Sarajevo, 105 na Regionalni centar Tuzlu, a 68 na Mostar, saopšteno je iz UIO.
Građanima su uručena 294 rješenja i po tom osnovu izvršene su uplate na njihove račune, dok je za preostalih 91 rješenje u toku postupak uručenja putem pošte.
UIO podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja.
Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana.
S druge strane, kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja.
Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja.
Iz UIO su naveli da nastavljaju sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku, a javnost će sedmično biti obavještavana.