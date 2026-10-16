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Doneseno 385 rješenja: UIO BiH odobrio povrat više od 6,2 miliona KM PDV-a na prvu nekretninu

Doneseno 385 rješenja: UIO BiH odobrio povrat više od 6,2 miliona KM PDV-a na prvu nekretninu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH je od 16. septembra do danas donijela 385 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu, za šta je odobren povrat od 6.205.424 KM.

14.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Od ukupnog broja donesenih rješenja, 106 se odnosi na Regionalni centar Banjaluku, 106 na Regionalni centar Sarajevo, 105 na Regionalni centar Tuzlu, a 68 na Mostar, saopšteno je iz UIO.

Građanima su uručena 294 rješenja i po tom osnovu izvršene su uplate na njihove račune, dok je za preostalih 91 rješenje u toku postupak uručenja putem pošte.

UIO podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja.

Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana.

S druge strane, kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja.

Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja.

Iz UIO su naveli da nastavljaju sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku, a javnost će sedmično biti obavještavana.

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Tagovi

UIO BiH povrat PDV nekretnine

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