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Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Građanima BiH isplaćeno više od četiri miliona KM

Povrat PDV-a na prvu nekretninu: Građanima BiH isplaćeno više od četiri miliona KM

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH donijela je od 16. septembra do 9. oktobra 255 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu u ukupnom iznosu od 4.019.141 KM.

Ključ od kuće Izvor: Shutterstock

Od ukupnog broja donesenih rješenja, 70 se odnose na Banjaluku, 73 na Sarajevo, 67 na Tuzlu, a 45 na Mostar, saopšteno je iz UIO BiH.

"Od 255 donesenih rješenja, 190 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 65 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte", naveli su iz UIO BiH.

Podsjetili su da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja.

"Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana. S druge strane, kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja. Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja", istakli su iz UIO BiH. 

(Srna)

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