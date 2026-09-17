Počeo povrat PDV-a na prvu nekretninu: Uručena prva rješenja kupcima iz Banjaluke i Doboja

Rukovodstvo Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH danas je u Banjaluci uručilo prva dva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine korisnicima iz Doboja i Banjaluke.

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Direktor UIO BiH Zoran Tegeltija rekao je da je do sada pristiglo više od 1.400 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

"U Regionalni centar Tuzla pristigla su 682 zahtjeva za povrat PDV-a, u Sarajevo 382, Banjaluku 281, a u Mostar je pristiglo 118 zahtjeva", rekao je Tegeltija na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Predsjedavajući Upravnog odbora UIO BiH Srđan Amidžić naveo je da su postojale brojne prepreke realizaciji povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, ali da se istrajnošću došlo do današnjeg uručenja prvih rješenja u tu svrhu.

"Posebno sam zahvalan kompletnoj Upravi koja je uložila ogroman napor da uveže sve potrebne institucije da danas imamo podjelu prvih rješenja. Republiku Srpsku će ovo koštati i do 50 miliona KM, FBiH nešto više, ali nismo željeli stvarati starosna ograničenja, te svi imaju pravo na povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine", istakao je Amidžić.

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupio je na snagu 8. jula, dok je zakon usvojen u aprilu prošle godine.