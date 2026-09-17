Pelet skuplji nego prošle godine, u odnosu na 2022. poskupio čak 150 odsto

Pelet je značajno skuplji nego prošle godine. U Republici Srpskoj proizvođačka cijena je oko 600 KM po toni, dok se u Banjaluci na oglasima traži do 750 KM. U FBiH cijene idu i do 895 KM.

Izvor: TV Prva/screenshot

Građani koji se pripremaju za sezonu grijanja ove godine za pelet će morati izdvojiti znatno više novca nego prošle zime.

U Republici Srpskoj tona peleta kod proizvođača trenutno košta oko 600 KM, dok se na tržištu, posebno u banjalučkoj regiji, cijene kreću i do 750 KM po toni.

To znači da će domaćinstvo koje za sezonu treba četiri tone, samo za pelet morati izdvojiti između 2.400 i 3.000 KM, zavisno od toga gdje kupuje.

Najnoviji podaci sa tržišta pokazuju značajnu razliku između cijene direktno kod proizvođača i cijene koju kupci mogu pronaći na tržištu.

Predsjednik Udruženja sertifikovanih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović izjavio je da se prosječna cijena peleta kod proizvođača na banjalučkoj regiji trenutno kreće oko 600 KM po toni.

Istovremeno, građani koji pelet traže preko oglasa u banjalučkoj regiji trenutno nailaze na cijene od 650 do 750 KM po toni. Pojedini prodavci, međutim, ne mogu garantovati ni rok isporuke zbog velike potražnje.

"Kad smo gradili kuću prije 7-8 godina, ugradili smo peć na pelet nadajući se da ćemo za nekoliko godina uštedjeti na grijanju i da će nam se investicija isplatiti. Međutim, ove godine nam se jednostavno ne isplati, manje bi nas izašlo da se grijemo na struju", kaže za MONDO jedan Banjalučanin B.L.

U banjalučkom "Drvoprodexu" paleta od 1.050 kilograma košta 640 KM, a u cijenu je uračunat prevoz do adrese kupca. Iz firme su naveli da zbog velike potražnje već neko vrijeme ne primaju nove narudžbe.

U Šipovu, prema dostupnim podacima, tona peleta trenutno košta oko 600 KM, dok se kod pojedinih proizvođača u Republici Srpskoj cijena kreće između 600 i 620 KM bez PDV-a.

Zato kupci prilikom poređenja ponuda moraju obratiti pažnju na nekoliko stvari: da li je cijena sa ili bez PDV-a, da li je u pitanju tona od 1.000 ili 1.050 kilograma, koja je klasa peleta i da li je prevoz uračunat.

Koliko košta pelet u Republici Srpskoj?

Na tržištu Republike Srpske trenutno se može napraviti okvirna računica:

oko 600 KM – cijena kod pojedinih proizvođača;

– cijena kod pojedinih proizvođača; oko 600–620 KM – cijena kod proizvođača u pojedinim dijelovima Srpske, bez PDV-a;

– cijena kod proizvođača u pojedinim dijelovima Srpske, bez PDV-a; oko 640 KM – konkretna cijena palete od 1.050 kilograma u Banjaluci, sa prevozom;

– konkretna cijena palete od 1.050 kilograma u Banjaluci, sa prevozom; 650–750 KM – cijene koje se trenutno pojavljuju na oglasima u banjalučkoj regiji.

Razlike su posljedica proizvođača, kvaliteta, količine, lokacije, načina prodaje i troškova prevoza.

Poseban problem za kupce je dostupnost. Dio proizvođača već ima unaprijed prodate količine, pa najviša cijena na oglasu ne znači nužno da će kupac pelet odmah moći dobiti.

U FBiH tona ide i do 895 KM

Cijene u Federaciji BiH pokazuju da je situacija još šarolikija.

Federalno ministarstvo trgovine objavljuje prijavljene maloprodajne cijene peleta, a podaci za 12. avgust 2026. godine pokazuju velike razlike između proizvođača i prodajnih mjesta.

Među prijavljenim cijenama su, između ostalih, 730,30 KM za tonu A1 peleta u Sarajevu, dok je u "Penny Plusu" A1 bio prijavljen po cijeni od 833,33 KM. U "Lumberjacku" u Sarajevu A1 je koštao 895 KM, a A2 840 KM po toni.

U drugim dijelovima Federacije cijene su niže. Tako je, prema istom pregledu, u Bužimu A2 bio prijavljen po cijeni od 619 KM, a A1 po 620 KM.

Dakle, ni u FBiH ne postoji jedna cijena peleta. Razlika između pojedinih ponuda iznosi više od 270 KM po toni.

Prošlog ljeta 360 do 450 KM

Koliko je cijena porasla u posljednjih godinu dana najbolje pokazuje poređenje sa julom 2025. godine.

Tada je sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta pri Privrednoj komori Republike Srpske Igor Andrić rekao da se cijena peleta na domaćem tržištu kretala između 360 i 450 KM po toni, u zavisnosti od kvaliteta, regije i toga da li je uračunat prevoz.

U isto vrijeme Andrić je rekao da su cijene bile na sličnom nivou kao godinu ranije.

Danas je slika potpuno drugačija.

Ako se prošlogodišnjih 450 KM uporedi sa sadašnjih 600 KM, tona je skuplja za oko 150 KM, odnosno 33 odsto.

Ako se poredi sa cijenom od 750 KM, razlika iznosi 300 KM ili oko 67 odsto.

Drugim riječima, zavisno od toga gdje se pelet kupuje, građani ove godine mogu plaćati od trećine do dvije trećine više nego prošlog ljeta.

A prije četiri godine tona je koštala 300 KM

Još dramatičnije izgleda poređenje sa 2021. godinom.

Tada se tona peleta u BiH uglavnom prodavala za 300 do 330 KM. Godinu kasnije uslijedio je veliki skok: u aprilu 2022. tona je koštala oko 480 KM, u maju oko 640 KM, a u septembru su cijene dostizale 700 do 750 KM.

Ako se današnjih 600 KM uporedi sa 300 KM iz 2021. godine, cijena je udvostručena, odnosno veća je za 100 odsto.

Ako se uzme cijena od 750 KM, povećanje iznosi čak 150 odsto.

Ipak, važno je naglasiti da cijena nije svake godine kontinuirano rasla.

U julu 2025. tona peleta u Republici Srpskoj ponovo se mogla naći za 360 do 450 KM, što pokazuje da je nakon velikog skoka 2022. došlo do značajnog pada cijena.

(MONDO)