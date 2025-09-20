logo
Kako da izaberete dobar pelet? Ovu vrstu nikada nemojte da kupujete

Ukoliko kupite pelet lošijeg kvaliteta, kasnije će vas to skuplje koštati.

wooden-pellets-ecological-heating-2021-10-13-01-47-38-utc.jpg Izvor: Envato

Cijene peleta u sred grijne sezone mogu biti nešto više, tako da je preporuka da treba da se snabdijete ranije u toku godine. A mnogi koji koriste ovu vrstu ogrjeva se pitaju kako da pri kupovini prepoznate kvalitetan pelet?

Naime, prvi pelet može sadržati razne primjese i ako nije dovoljno čist ili ako je napravljen od loših sirovina može za sobom ostavljati više gareži i nečistoća koje se talože u gorioniku. Time se kotao ili peć na pelet mogu oštetiti i javljaće se potreba za češćim servisiranjem i čišćenjem. Samim tim, ako ste možda uštedjeli kupujući pelet lošijeg kvaliteta i sastava, to će vas kasnije skuplje koštati.

Zašto je važno da je pelet suvlji, tj. da je procenat vlage manji?

Idealna vlažnost peleta je manja od 10%. Ovako nizak nivo procenta vlage garantuje bolju toplotnu vrijednost i efikasnije sagorijevanje. Nasuprot tome, pelet sa većim procentom vlage ima manju kalorijsku vrijednost jer dio mase odlazi na vodu koja se u njemu nalazi. Energetska i kalorijska vrijednost znače isto, a ako poredimo bolji i lošiji pelet, za stvaranje iste količine toplote potrošićete manje onog koji je kvalitetniji. Samim tim, ako i dalje mislite da ste uštedjeli novac kupivši jeftiniji pelet slabije kalorijske vrijednosti, u zabludi ste jer će potrošnja biti veća.

Nikada nemojte kupovati pelet iz neobilježenih vreća, tj. onaj koji nema deklaraciju i oznaku sertifikata. Ipak, pored pakovanja, posmatrajte i sam izgled peleta kako biste procijenili da li je kvalitetan. Pelet treba da bude homogen i sa ujednačenom bojom. Na njemu ne smiju da se vide tragovi nečistoća i primjesa. Na primjer, ne bi trebalo da se vidi pijesak, zemlja, kora drveta i drugo. Zavirite i na dno vreće u kojoj je spakovan pelet. Ako tu ima previše prašine to može ukazivati da je pelet dugo stajao ili da nije obrađivan s puno pažnje. Naravno, manja količina prašine je prihvatljiva i očekivana, prenosi N1.

Kao što je boja homogena, tako treba da bude i struktura. Kupci su itekako svjesni koliko je važno da kupuju samo pelet provjerenog kvaliteta, pa s tim u vezi najviše raste prodaja peleta koji odgovara ovom opisu i standardima. Pelet treba da ima homogenu i cjelovitu strukturu bez pukotina i hrapavih površina. Takođe, pelet koji je kvalitetan je čvrst i kompaktan. Ukoliko pokušate da ga zgnječite, on će se slomiti, a ne zdrobiti.

Pored izgleda i čvrstoće, važno je i kako pelet miriše. Pošto je osnovna sirovina za proizvodnju peleta drvo, tj. pelet se pravi od drvnih ostataka, dobar pelet bi upravo tako trebalo i da miriše. S druge strane, pelet slabijeg kvaliteta može mirisati na neke hemikalije zato što ima razne primjese i nije čist, ili je dobijen od nekvalitetnih sirovina.

Postoji još jedan test čiji rezultati govore da li je pelet kvalitetan ili ne. Naime, ubacite komade peleta u posudu sa čistom vodom i provjerite da li će plutati ili potonuti. Dobar pelet trebalo bi da potone i da ne zaprlja vodu, tj. da je ne zamuti. Ukoliko potone ili zaprlja vodu, to je znak da kvalitet peleta nije zadovoljavajući.

(MONDO)

Tagovi

pelet

