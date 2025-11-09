Povećana potražnja i novi korisnici podigli cijenu peleta u BiH

Povećana potražnja i veliki broj novih korisnika glavni su razlozi rasta cijene peleta, izjavio je Goran Ivanović, predstavnik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Shutterstock

"Sezona grijanja je u punom jeku, a čim raste potražnja, rastu i cijene. Ove godine imamo više od 30.000 novih korisnika. Samo jedan proizvođač prodao je preko 6.000 peći", rekao je Ivanović za RTRS.

Dodao je da se ove godine i veliki broj korisnika ponovo vratio na pelet, što smatra veoma dobrom viješću.

"Pelet je, čak i uz trenutnu cijenu, među najpovoljnijim energentima", istakao je Ivanović.

Prema njegovim riječima, cilj proizvođača je da pelet zadrže kao vodeći energent za grijanje domaćinstava, te da će svi postojeći problemi biti sistematski riješeni.

Ivanović je apelovao na građane da o nabavci peleta razmišljaju ranije, ističući da je proljeće idealno vrijeme za ugovaranje kupovine.

"Ukoliko postoje liste čekanja, građani bi trebalo da se prijave na vrijeme, kako se ne bi ponovile ovogodišnje situacije sa nestašicom", poručio je on.

Cijene peleta u regionu značajno su više nego u Republici Srpskoj. U zavisnosti od vrste, cijena u Srpskoj trenutno iznosi između 450 i 550 KM po toni, dok u Srbiji dostiže oko 42.000 dinara, odnosno približno 700 KM.

Narednih mjeseci ne očekuje se pojeftinjenje, ali proizvođači najavljuju stabilizaciju tržišta.

Podsjećamo, krajem septembra cijene peleta kretale su se od 466 do 580 KM, zavisno od mjesta prodaje.