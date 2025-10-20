"Zaštita potrošača prioritet": Najavljene pojačane kontrole tržišta peleta

Ministar trgovine i turizma RS Denis Šulić razgovarao je danas sa predstavnicima Asocijacije proizvođača peleta u BiH o aktuelnoj situaciji na tržištu peleta, s fokusom na cijene i dostupnost ovog energenta u Republici Srpskoj i BiH.

Izvor: Shutterstock

Na sastanku, kojem je prisustvovala i pomoćnica ministra za trgovinu Dušanka Tegeltija, istaknuto je da je Ministarstvo u proteklom periodu zaprimilo veći broj pritužbi građana zbog otežane dostupnosti i, kako navode, neopravdano visokih cijena peleta.

Ministar Šulić naglasio je da je zaštita potrošača jedan od ključnih prioriteta resornog ministarstva, te najavio pojačane kontrole tržišta u narednim sedmicama s ciljem otkrivanja eventualnih nepravilnosti i špekulativnog formiranja cijena.

"Svi privredni subjekti koji budu kršili zakonske propise biće sankcionisani u skladu sa zakonom. Naš cilj je stabilno snabdijevanje i fer tržišni uslovi za sve", poručio je Šulić.

Izvor: Ministarstvo trgovine i turizma RS

Predstavnici Asocijacije proizvođača peleta istakli su da su u sklopu analiza, takođe, evidentirali poremećaje na tržištu peleta, ali da navedeni problemi ne dolaze od strane proizvođača peleta već pojedinih preprodavaca koji ovim aktivnostima nanose štetu poslovanju i ugledu proizvođača.

Izrazili su spremnost za saradnju s nadležnim institucijama i pozdravili najavljene inspekcijske kontrole.

"Sve prethodno dogovorene narudžbe kupcima biće isporučene po utvrđenim cijenama", poručili su iz Asocijacije, naglašavajući da proizvođači imaju korektne odnose sa domaćim tržištem.

Učesnici sastanka saglasili su se da je potrebna kontinuirana saradnja radi očuvanja interesa domaće privrede i potrošača, te uspostavljanja transparentnijih i pravednijih uslova na tržištu peleta.

