logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zaštita potrošača prioritet": Najavljene pojačane kontrole tržišta peleta

"Zaštita potrošača prioritet": Najavljene pojačane kontrole tržišta peleta

Autor Dragana Božić
0

Ministar trgovine i turizma RS Denis Šulić razgovarao je danas sa predstavnicima Asocijacije proizvođača peleta u BiH o aktuelnoj situaciji na tržištu peleta, s fokusom na cijene i dostupnost ovog energenta u Republici Srpskoj i BiH.

Cijena peleta Izvor: Shutterstock

Na sastanku, kojem je prisustvovala i pomoćnica ministra za trgovinu Dušanka Tegeltija, istaknuto je da je Ministarstvo u proteklom periodu zaprimilo veći broj pritužbi građana zbog otežane dostupnosti i, kako navode, neopravdano visokih cijena peleta.

Ministar Šulić naglasio je da je zaštita potrošača jedan od ključnih prioriteta resornog ministarstva, te najavio pojačane kontrole tržišta u narednim sedmicama s ciljem otkrivanja eventualnih nepravilnosti i špekulativnog formiranja cijena.

"Svi privredni subjekti koji budu kršili zakonske propise biće sankcionisani u skladu sa zakonom. Naš cilj je stabilno snabdijevanje i fer tržišni uslovi za sve", poručio je Šulić.

Izvor: Ministarstvo trgovine i turizma RS

Predstavnici Asocijacije proizvođača peleta istakli su da su u sklopu analiza, takođe, evidentirali poremećaje na tržištu peleta, ali da navedeni problemi ne dolaze od strane proizvođača peleta već pojedinih preprodavaca koji ovim aktivnostima nanose štetu poslovanju i ugledu proizvođača.

Izrazili su spremnost za saradnju s nadležnim institucijama i pozdravili najavljene inspekcijske kontrole.

"Sve prethodno dogovorene narudžbe kupcima biće isporučene po utvrđenim cijenama", poručili su iz Asocijacije, naglašavajući da proizvođači imaju korektne odnose sa domaćim tržištem.

Učesnici sastanka saglasili su se da je potrebna kontinuirana saradnja radi očuvanja interesa domaće privrede i potrošača, te uspostavljanja transparentnijih i pravednijih uslova na tržištu peleta.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denis Šulić pelet Republika Srpska cijene

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ