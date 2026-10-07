Smrt laborantkinje u Sibiru: EU hitno o sumnji na plućnu kugu, SZO: Rizik za Evropu veoma nizak

Dok Svjetska zdravstvena organizacija smiruje paniku tvrdeći da je rizik od epidemije kuge u Rusiji nizak, misteriozna smrt mlade laborantkinje u Sibiru digla je na noge Evropsku uniju.

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Rizik od izbijanja epidemije kuge u Rusiji je nizak nakon iznenadne smrti mlade laboratorijske tehničarke u sibirskom gradu Irkutsku, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). Ipak, Evropska unija pomno prati situaciju, dok su susjedne zemlje već uvele stroge preventivne mere na granicama.

"SZO nije otkrila znake daljeg širenja zaraze otkako je prošle nedelje preminula Darija Šipilova (28). Rizik od epidemije u Rusiji je nizak nakon iznenadne smrti laboratorijske tehničarke koja je radila u institutu za istraživanje kuge u Sibiru", navodi se u saopštenju SZO koje prenosi "Gardijan".

Mlada istraživačica preminula je prošle nedjelje, samo dva dana nakon što se ozbiljno razboljela. U izvještajima nezavisnih ruskih medija sugeriše se da se Šipilova, inače zaposlena u institutu gdje se čuvaju i proučavaju izuzetno opasni patogeni, možda zarazila na radnom mjestu. Prema ranijim navodima, ona je 25. septembra slučajno polomila epruvetu sa patogenom plućne kuge. Primljena je u bolnicu 29. septembra sa simptomima teške upale pluća i preminula u noći između 1. i 2. oktobra.

Zvanična Moskva umanjuje značaj ovog događaja, tvrdeći da je Šipilova umrla od "upale pluća nepoznate etiologije". Ruske vlasti naglašavaju da nema dokaza da je njenu bolest izazvao neki od smrtonosnih patogena sa kojima je radila. Ipak, ova tvrdnja je u suprotnosti sa činjenicom da su uvedene stroge karantinske mere u istraživačkom centru u Irkutsku, kao i u nekoliko obližnjih bolnica. Takođe, bolnica u kojoj je mlada djevojka liječena stavljena je pod ključ, a oko 200 osoba koje su bile u kontaktu sa njom nalazi se pod strogim medicinskim nadzorom.j

Kristijan Lindmajer, portparol SZO, izjavio je u utorak da za sada nema znakova šireg izbijanja zaraze.

"Svi kontakti pacijentkinje su identifikovani i njihovo zdravstveno stanje se prati, ali niko do danas nije pokazao simptome bolesti", rekao je Lindmajer. On je dodao da, iako ruski zvaničnici i dalje istražuju da li je plućna kuga uzrok smrti, SZO procjenjuje zdravstveni rizik kao "umjeren do nizak" za Irkutsk, "nizak" za ostatak Rusije i "veoma nizak" za Evropu.

Međutim, strah od moguće epidemije natjerao je susjedne države, Kazahstan, Kirgistan i Uzbekistan, da hitno uvedu preventivne mjere na svojim granicama kako bi sprečile potencijalno širenje zaraze.

Da se situacija shvata maksimalno ozbiljno potvrđuje i reakcija iz Brisela. Evropska komisija (EK) i države članice Evropske unije danas će razgovarati o sumnji na izbijanje plućne kuge u Sibiru. Tema je po hitnom postupku dodata na dnevni red sastanka Komiteta za zdravstvenu bezbjednost, koji razmatra ozbiljne prekogranične pretnje, prenio je Juronjuz.

"Mogu da potvrdim da će incident u Rusiji biti na dnevnom redu", izjavio je portparol Evropske komisije.

S druge strane, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) poziva na smirenost, navodeći da sumnja na izbijanje kuge "još uvijek nije potvrđena". Prema njihovim informacijama, za sada nema izvještaja o sekundarnim slučajevima niti o kontinuiranom prenošenju bolesti sa čovjeka na čovjeka.