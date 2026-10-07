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Žrtvu bacili sa šestog sprata: Sud potvrdio optužnicu protiv trojice muškaraca za brutalno ubistvo u Sarajevu

Žrtvu bacili sa šestog sprata: Sud potvrdio optužnicu protiv trojice muškaraca za brutalno ubistvo u Sarajevu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive zbog ubistva 36-godišnjaka u Sarajevu, nakon kontinuiranog i brutalnog zlostavljanja i premlaćivanja.

sudijski čekić Izvor: Shutterstock

Trojica muškaraca su optužena da su ubistvo na okrutan način počinili u periodu od 12. do 13. aprila, a 36-godišnja žrtva bila je zlostavljana više od 30 sati.

Optuženi su žrtvu u stanu u ulici Dobrinjske bolnice kontinuirano udarali rukama, nogama i različitim predmetima, vezivali ga kaišem, prijetili mu ubistvom, te ga u jednom trenutku gušili kesom stavljenom preko glave i oko vrata, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva

Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje žrtve. Pojedine radnje optuženi su snimali mobilnim telefonima, naveli su tužilaštva.

U saopštenju se dodaje da su nakon višesatnog premlaćivanja, u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjenosti, Pranjić i Ćorić oštećenog izveli na balkon i bacili ga sa šestog sprata sa visine od oko 19 metara.

Tužilac je u optužnici predložio produženje pritvora optuženima.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje šest svjedoka, osam vještaka i izvođenje više od 120 materijalnih dokaza.

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