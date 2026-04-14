Tri osobe uhapšene zbog ubistva muškarca na Dobrinji

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Tri muškarca iz Sarajeva uhapšena su zbog sumnje da su ubila tridesetšestogodišnjeg A.M. u naselju Dobrinja, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Tri osobe uhapšene zbog ubistva muškarca u naselju Dobrinja Izvor: Shutterstock

Uhapšeni su muškarci čiji su inicijali M.P. /27/, A.Š. /26/ i D.Ć. /33/, koji se nalaze na kriminalističkoj obradi u prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Građani su policiji juče oko 14.00 časova prijavili da se u Ulici dobrinjske bolnice nalazi tijelo muškarca koji je najvjerovatnije pao sa visine.

Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva.

Trojica muškaraca osumnjičena za ubistvo uhapšena su u večernjim časovima.

