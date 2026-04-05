logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pucnjava na Vratniku: Uhapšen dvadesetpetogodišnjak zbog ranjavanja muškarca

Autor Haris Krhalić
0

Sarajevska policija uhapsila je dvadesetpetogodišnjeg T. B. zbog sumnje da je juče u naselju Vratnik upotrijebio vatreno oružje i nanio teške tjelesne povrede sugrađaninu.

Pucnjava na Vratniku: T. B. (25) uhapšen zbog ranjavanja muškarca u Sarajevu

Do incidenta je došlo u subotu oko 17.45 časova, kada su u naselju Vratnik odjeknuli pucnji. Prema potvrđenim informacijama, teške tjelesne povrede zadobila je osoba inicijala B. A. iz Sarajeva.

Pripadnici Policijske uprave Stari Grad reagovali su odmah nakon događaja, a osumnjičeni je lociran i lišen slobode u noći sa subote na nedjelju.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da se uhapšeni muškarac tereti za izazivanje opšte opasnosti i teških tjelesnih povreda.

O cijelom događaju obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici MUP-a KS, koji su prikupili dokaze s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti ovog napada.

Iako su se u pojedinim medijskim izvještajima pojavile informacije o pucnjavi u naselju Buća Potok, zvanični podaci potvrđuju da se ovaj konkretni incident, u kojem je povrijeđen B. A., dogodio na području Vratnika.

Tagovi

MUP Kantona Sarajevo Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ