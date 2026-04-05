Pucnjava na Vratniku: Uhapšen dvadesetpetogodišnjak zbog ranjavanja muškarca

Sarajevska policija uhapsila je dvadesetpetogodišnjeg T. B. zbog sumnje da je juče u naselju Vratnik upotrijebio vatreno oružje i nanio teške tjelesne povrede sugrađaninu.

Do incidenta je došlo u subotu oko 17.45 časova, kada su u naselju Vratnik odjeknuli pucnji. Prema potvrđenim informacijama, teške tjelesne povrede zadobila je osoba inicijala B. A. iz Sarajeva.

Pripadnici Policijske uprave Stari Grad reagovali su odmah nakon događaja, a osumnjičeni je lociran i lišen slobode u noći sa subote na nedjelju.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da se uhapšeni muškarac tereti za izazivanje opšte opasnosti i teških tjelesnih povreda.

O cijelom događaju obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici MUP-a KS, koji su prikupili dokaze s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti ovog napada.

Iako su se u pojedinim medijskim izvještajima pojavile informacije o pucnjavi u naselju Buća Potok, zvanični podaci potvrđuju da se ovaj konkretni incident, u kojem je povrijeđen B. A., dogodio na području Vratnika.