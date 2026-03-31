Srbija izručila BiH Adela Kabaša osumnjičenog za ubistvo Mehmeda Ramića

Srbija je danas isporučila BiH Adela Kabaša, osumnjičenog za ubistvo Mehmeda Ramića 2021. godine u sarajevskom naselju Pofalići, i njemu će početi suđenje, rekao je advokat Omer Mehmedbašić.

Mehmedbašić, koji je u predmetu za ubistvo Ramića branio Amela Jašarevića, rekao je da Kabaš nije bio dostupan ovdašnjem pravosuđu, te da iz tog razloga suđenje protiv njega još nije počelo.

"On nije bio prisutan i tek sada, jer je danas isporučen iz Srbije u BiH, počeće mu suđenje", rekao je Mehmedbašić.

Kabaša je danas na graničnom prelazu Rača preuzela Jedinica za specijalnu podršku Sudske policije FBiH, po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu i on će biti smješten u Kazneno-popravni zavod Zenica.

Kabaš je, po međunarodnoj potjernici koju je raspisao Interpol Sarajevo, uhapšen u septembru prošle godine u beogradskom naselju Zvezdara.

On je odmah nakon ubistva Ramića pobjegao iz BiH, a Amel Jašarević je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, što je Vrhovni sud FBiH ukinuo i vratio Kantonalnom sudu u Sarajevu na ponovno suđenje.

Osim za ubistvo Ramića, Kabaš se sumnjiči i za organizovani kriminal u Skaj predmetima.