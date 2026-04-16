Jednomjesečni pritvor osumnjičenima za ubistvo Adnana Metanovića

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Nikoli Pranjiću, Arminu Šljivi i Dini Ćoriću, osumnjičenima za ubistvo Adnana Metanovića u sarajevskom naselju Dobrinja.

Pritvor je, na prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo, određen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo.

Pranjić, Šljivo i Ćorić osumnjičeni su da su više časova fizički zlostavljali Metanovića nanoseći mu povrede rukama, nogama i metalnom šipkom po glavi i cijelom tijelu, nakon čega su ga bacili sa balkona, sa šestog sprata, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Slučaj je policiji u Dobrinji prijavljen 13. aprila.