Lažna dojava o bombi u centru „Alta“, u toku provjera SCC-a

Kontradiverzionim pregledom utvrđeno je da je dojava o bombi u sarajevskom centru Alta lažna. Policija i dalje vrši provjere u Sarajevo siti centru (SCC).

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Kontradiverzionim pregledom u tržnom centru "Alta" u Sarajevu utvrđeno je da je dojava o postavljenoj bombi bila lažna, dok pregled u objektu "Sarajevo siti centar" još traje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo saopšteno je da je događaj u vezi sa tržnim centrom "Alta" kvalifikovan kao krivično djelo lažno prijavljivanje.

Policija u Sarajevu od jutros provjerava ove tržne centre nakon što je na adrese više medija i institucija upućena elektronska poruka o postavljenim eksplozivnim napravama.