logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saobraćajna nesreća kod Šamca: Saobraćaj potpuno obustavljen, uviđaj u toku

Saobraćajna nesreća kod Šamca: Saobraćaj potpuno obustavljen, uviđaj u toku

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Zbog saobraćajne nesreće na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina obustavljen je saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Teška saobraćajna nesreća kod Šamca Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je navedeno, u toku je policijski uviđaj.

Kako javljaju članovi Viber grupe "Patrole i radari" u mjestu Crkvina jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće.

Saobraćaj je kako kažu obustavljen.

– Sve stoji pola sata – navodi jedan od članova.

Zvaničnih informacija o stradalima, odnosno povrijeđenima za sada nema, kao ni o uzroku nesreće, prenosi ATV.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Šamac

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ