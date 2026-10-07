Saobraćajna nesreća kod Šamca: Saobraćaj potpuno obustavljen, uviđaj u toku

Zbog saobraćajne nesreće na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina obustavljen je saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je navedeno, u toku je policijski uviđaj.

Kako javljaju članovi Viber grupe "Patrole i radari" u mjestu Crkvina jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće.

Saobraćaj je kako kažu obustavljen.

– Sve stoji pola sata – navodi jedan od članova.

Zvaničnih informacija o stradalima, odnosno povrijeđenima za sada nema, kao ni o uzroku nesreće, prenosi ATV.

(Mondo)