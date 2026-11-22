Estonija od 1. decembra zatvara svih pet drumskih graničnih prelaza sa Rusijom na šest mjeseci, nakon optužbi za pokušaj sabotaže iza kojeg, prema tvrdnjama estonskih vlasti, stoji Moskva.

Izvor: Marko Mumm / AFP / Profimedia

Ljudi sa koferima, rančevima i plastičnim kesama okupljaju se u ruskom pograničnom gradu Ivangorodu, nadajući se da će uspjeti da pređu u Estoniju prije nego što ta baltička država sljedećeg mjeseca zatvori granicu sa Rusijom, piše Euronews.

Dugački redovi na granici pokazuju kakve će posljedice imati odluka koja neće uticati samo na putovanja između dvije zemlje, već i na porodice čiji članovi žive sa različitih strana granice.

Estonija, članica NATO-a i Evropske unije, saopštila je 20. novembra da će od 1. decembra obustaviti prelazak preko svih pet drumskih graničnih prelaza sa Rusijom. Ova mjera trebalo bi da ostane na snazi šest mjeseci, nakon čega će vlada ponovo procijeniti bezbjednosnu situaciju i odlučiti da li će je produžiti ili izmijeniti.

Zašto Estonija zatvara granicu sa Rusijom?

Odluka je donijeta nakon pokušaja podmetanja požara u prostorijama estonskog proizvođača dronova „Threod Systems“ u mjestu Viimsi, sjeverno od Talina, 14. novembra.

Prema navodima estonske Službe unutrašnje bezbjednosti, iza pokušaja napada stajala je ruska vojna obavještajna služba GRU.

Uhapšeno je osam državljana Letonije, za koje istražitelji sumnjaju da su bili regrutovani kako bi izvršili napad. Obezbjeđenje kompanije intervenisalo je prije nego što je pričinjena značajnija materijalna šteta.

Estonske vlasti opisale su incident kao dio šireg obrasca sabotaža i neprijateljskih aktivnosti usmjerenih protiv te zemlje i drugih evropskih država.

It's official: Estonia is closing its border with RussiaThe Estonian government has officially decided to close all five border crossings with Russia starting December 1. Foreign Minister Margus Tsahkna had previously warned of the move.The decision comes amid security concerns following arson attacks targeting defense industry facilities. According to Estonian intelligence, Russian special services were behind two such attacks this year, Reuters reports.“The decision is a response to Russia's ongoing hostile actions against Estonia and other European countries,” the government said.The restrictions will remain in place for at least six months. Authorities may review the decision after that period, but the border will not automatically reopen. — NEXTA (@nexta_tv)November 20, 2026

Vlada je navela da će zatvaranje granice otežati ruskim obavještajnim službama regrutovanje ljudi i ostvarivanje uticaja na osobe koje prelaze u Estoniju, kao i doprinijeti sprečavanju zaobilaženja sankcija.

Moskva je odbacila optužbe. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da su tvrdnje neosnovane, dok je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila Estoniju za kršenje prava ruskih državljana i zaprijetila političkim i diplomatskim kontramerama.

Zaharova je planirano zatvaranje granice uporedila i sa podizanjem nove „gvozdene zavjese“.

Porodice ostaju razdvojene, građani strahuju od posljedica

Za stanovnike pograničnih područja ova odluka ima posljedice koje daleko prevazilaze pitanja bezbjednosne politike.

Narva, estonski grad sa više od 50.000 stanovnika, nalazi se neposredno nasuprot Ivangoroda, sa druge strane rijeke Narve. Dva grada povezuju dugogodišnje porodične, društvene i ekonomske veze, a mnogi stanovnici imaju rođake sa obe strane granice.

Ovaj granični prelaz koristili su i putnici iz drugih evropskih zemalja koji su željeli da stignu do Sankt Peterburga.

Rusija je u februaru 2024. godine obustavila saobraćaj vozila preko prelaza Narva, ali je pješacima i dalje bilo omogućeno da prelaze granicu.

Gradonačelnik Narve Jan Tots pozvao je estonsku vladu da razmotri humanitarne izuzetke za građane koji moraju da posjete starije članove porodice, prisustvuju sahranama ili rješavaju druge hitne porodične probleme.

Upozorio je i na ekonomske posljedice po grad, uključujući moguće gubitke za lokalne hotele, restorane i druga preduzeća.

Očekuje se da će zatvaranje granice uticati i na zaposlenost u regionu, gdje granična policija i carinska služba predstavljaju dio lokalne radne snage.

Estonia will close all land border crossings with Russia from 7am on December 1st. Tallinn's decision covers two crossings in Narva, alongside Koidula and Luhamaa in southeastern Estonia, and may be reviewed after six months.SHOT writes that hundreds of travellers are queuing for hours in the cold to cross, in recent days. — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE)November 20, 2026

Broj prelazaka granice drastično opao od početka rata u Ukrajini

Broj ljudi koji putuju između Estonije i Rusije znatno je smanjen od početka rata u Ukrajini.

Prema podacima estonskog javnog servisa ERR, godišnji broj prelazaka granice smanjen je sa više od četiri miliona prije 2022. godine na oko 760.000 tokom 2026. godine.

Od tog broja, približno 447.000 prelazaka ostvareno je na graničnom prelazu Narva–Ivangorod, prema podacima koje je prenijela agencija AFP.

Rojters je izvijestio da su ruski državljani ove godine ostvarili 307.000 prelazaka, državljani Estonije 175.000, dok su vlasnici finskih pasoša granicu prešli 54.000 puta.

Od 1. decembra zatvara se svih pet drumskih prelaza

Planirana ograničenja odnosiće se na svih pet drumskih graničnih prelaza: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa i Saatse.

Željeznički teretni saobraćaj nastaviće da funkcioniše, uz postojeća ograničenja i carinske kontrole.

Putnici će morati da koriste alternativne pravce preko susjednih zemalja, prije svega Letonije, zbog čega će putovanja vjerovatno postati duža i skuplja.

Za one koji nemaju pristup automobilu, putovanje avionom moglo bi da postane jedina praktična alternativa.

Zatvaranje granice za sada je planirano na šest mjeseci, a ne na neodređeno vrijeme. Estonska vlada najavila je da će nakon isteka tog perioda ponovo razmotriti mjeru u zavisnosti od bezbjednosne situacije.

(Mondo.rs)