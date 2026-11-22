Uprkos skromnim primanjima i nestašicama, porodice u bivšoj Jugoslaviji uspijevale su da sačuvaju stabilnost kućnog budžeta zahvaljujući praktičnim navikama koje i danas pomažu u uštedi novca.

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Priče o životu u bivšoj Jugoslaviji često prati doza nostalgije, ali realnost tog vremena podrazumijevala je pažljivo planiranje svakog dinara. U periodima kada izbor u prodavnicama nije bio veliki, a plate nisu dozvoljavale impulsivne kupovine, porodice su se oslanjale na snalažljivost, dugoročno planiranje i racionalno raspolaganje stvarima koje već imaju.

Mnoge od tih svakodnevnih rutina vremenom su potisnute potrošačkim navikama, ali u uslovima savremenih poskupljenja pokazuju se kao izuzetno praktične.

Popravka prije zamjene

Danas se pokvaren aparat, pocijepana jakna ili rasklimana stolica najčešće odmah mijenjaju novim. Nekada je, međutim, prvi korak uvijek bio odlazak kod majstora. Obuća se redovno nosila kod obućara na zamjenu đonova, odjeća se krpila i prepravljala, a kućni aparati su se popravljali godinama.

Produžavanjem vijeka trajanja stvari izbjegavali su se veliki jednokratni troškovi, što i danas predstavlja najjednostavniji način da se sačuva novac kada se u kući nagomilaju neplanirani izdaci.

Odvajanje novca čim stigne plata

U mnogim jugoslovenskim domovima postojalo je nepisano pravilo da se dio plate odmah po prijemu odvoji u kovertu ili na štednu knjižicu, prije nego što počne svakodnevno trošenje. Novac za "crne dane" nije se dirao osim u krajnjoj nuždi.

Iako su papirne štedne knjižice zamijenile bankarske aplikacije i namjenski računi, disciplina da se prvo odvoji mali iznos za rezervu, a tek onda raspoređuje ostatak budžeta, ostaje najpouzdanija zaštita od zaduživanja.

Praktične kućne vještine umjesto plaćanja usluga

Šivenje, pletenje, krečenje, sitne vodoinstalaterske i električarske popravke u domu nekada su bile vještine koje je posjedovala većina odraslih ukućana. Umjesto da se za svaku sitnicu zove majstor ili kupuje novi komad garderobe, mnogi poslovi obavljali su se u sopstvenoj režiji. Usvajanje osnovnih praktičnih vještina i danas donosi dvostruku korist, direktno smanjuje račune za usluge i smanjuje zavisnost od tuđe pomoći za jednostavne popravke.

Domaća kuhinja, zimnica i pravilo da se hrana ne baca

Punjenje špajza tokom ljeta i jeseni nije bilo samo tradicija, već ozbiljna finansijska računica. Sezonsko voće i povrće kupovalo se na veliko dok je najjeftinije i prerađivalo u ajvar, džemove, turšiju i kiseli kupus, dok se tokom cijele godine kuvalo kod kuće, često za dva dana, uz obavezno iskorišćavanje ostataka ručka za novi obrok.

Odlazak u restoran bio je rijetkost, a kupovina po spisku sprečavala je propadanje namirnica. Povratak sezonskoj kupovini, zamrzavanju zaliha i planiranju kućnih obroka danas je najbrži način da se mjesečni troškovi za hranu prepolove.

Nasljeđivanje i razmjena odjeće i stvari

U nekadašnjoj Jugoslaviji bilo je sasvim prirodno da mlađa djeca nose garderobu starije braće i sestara, a da se bicikli, udžbenici, kolica i zimska oprema prenose unutar porodice ili među komšijama.

Niko nije osjećao nelagodu zbog korišćenja očuvanih polovnih stvari, čime su se izbjegavali ogromni troškovi za opremu koja se brzo preraste. Danas se ova navika vraća kroz razmjenu na društvenim mrežama i prodavnice polovne robe, potvrđujući koliko je taj model racionalan i isplativ.

(Mondo.rs)