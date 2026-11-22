Novčane doznake iz inostranstva u BiH u prvom polugodištu iznosile su 2.172.510.000 KM i veće su za 107.740.000 KM ili 5,22 odsto u odnosu na isti period lani, podaci su Centralne banke BiH.

Izvor: CBBIH

U drugom kvartalu novčane doznake iznosile su 1.215.910.000 KM, što je više za 85.210.000 KM ili 7,54 odsto, te više za 259.310.000 KM ili 27,11 odsto u odnosu na prethodni kvartal.

Iz Banke su naveli da novčane doznake najviše dolaze iz zemalja zapadne Evrope, Skandinavije i Sjeverne Amerike, gdje je dijaspora najprisutnija, ali da ne raspolažu tačnim podacima.

Ukupni tekući transferi u prvih šest mjeseci iznosili su oko 2,97 milijardi KM i veći su za 243,35 miliona KM ili 8,93 odsto u odnosu na isti period lani.

Ostali tekući transferi u prvom polugodištu iznosili su 794,98 miliona KM i veći su za 135,61 milion KM ili 20,57 odsto u odnosu na prvih šest mjeseci lani, dok su penzije iz inostranstva iznosile 711,54 miliona KM i veće su za 110,94 miliona KM ili 18,47 odsto.

U prošloj godini ukupni tekući transferi iznosili su oko 5,93 milijarde KM, od čega se oko 4,46 milijardi KM odnosi na novčane doznake iz inostranstva, oko 1,46 milijardi KM na ostale tekuće transfere, a oko 1,34 milijardi KM na penzije iz inostranstva.

Udio ukupnih doznaka u bruto domaćem proizvodu BiH u prošloj godini iznosio je 12,98 odsto, u 2024. godini 13,02 odsto, u 2023. 12,67 odsto, u 2022. 13,29 odsto, te 13,25 odsto u 2021. godini.