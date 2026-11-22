Bivši kapetan kruzera "Kosta konkordija" Frančesko Sketino, koji je osuđen na 16 godina zatvora zbog brodoloma u kojem su poginula 32 lica, pušten je na slobodu iz rimskog zatvora Rebibija.

Izvor: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Sketino je u petak uveče pušten na slobodu, nakon što je u zatvoru proveo više od devet godina i ostatak kazne služiće na uslovnoj slobodi, prenose italijanski mediji.

Sud u Rimu odobrio je uslovnu nakon što je detaljno razmotrio napredak bivšeg kapetana u rehabilitacijskom programu i ponašanje tokom boravka u zatvoru.

Sketinov advokat Frančeska Karničela rekla je da su, prema njihovom mišljenju, bili ispunjeni svi uslovi za odobravanje ove alternativne mjere jer predstavlja odgovarajući nastavak procesa nakon osude.

Nesreća zbog koje je Sketino završio u zatvoru dogodila se u janauru 2012. godine. Kruzer "Kosta konkodrija", vlasništvo kompanije "Kosta kročera", udario je u stijene kod italijanskog ostrva Điljo u Tirenskom moru.

Usljed udara na lijevoj strani brodskog trupa nastao je otvor dug oko 35,59 metara.

Brod se nakon toga nasukao na stijene u blizini Punta Gabijanara, gdje je djelimično potonuo. U nesreći su poginula 32 lica, među kojima su bili putnici i članovi posade.

Skentino je nakon nesreće osuđen na 16 godina zatvora, a izrečena mu je i petogodišnja zabrana rada u pomorstvu.