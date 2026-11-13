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Tanker udario u kruzer sa 129 putnika na Misisipiju: Brod djelimično potonuo, traje akcija spasavanja (Video)

Tanker udario u kruzer sa 129 putnika na Misisipiju: Brod djelimično potonuo, traje akcija spasavanja (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Tanker je udario u kruzer sa 129 putnika na rijeci Misisipi, a u toku je akcija spasavanja ljudi iz djelimično potopljenog putničkog broda, saopštili su zvaničnici.

Nesreća na Misisipiju: Tanker udario u kruzer sa 129 putnika Izvor: WVUE FOX 8 New Orleans/youtube/screenshot

Američke vlasti za sada nisu objavile da li u nesreći ima povrijeđenih ili poginulih, prenio je AP.

Video-snimak sa mjesta događaja pokazuje kako je znatno veći tanker „Atlantik asfalt“ udario u kruzer svojim pogonskim lopaticama, dok je putnički brod bio usidren.

Na snimku se vide ljudi u rijeci, neki u prslucima za spasavanje, dok drugi stoje uz ogradu na suprotnoj strani broda od one koja je potopljena.

Na mjesto nesreće upućene su i ekipe Hitne pomoći, dok je akcija spasavanja putnika u toku.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku nesreće niti o eventualnim žrtvama.

(Mondo)

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Tagovi

nesreća kruzer brod

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