logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sedam klimatskih aktivista kažnjeno sa po 20.000 evra: Protestovali ispred čuvenih slika u galeriji Ufici

Sedam klimatskih aktivista kažnjeno sa po 20.000 evra: Protestovali ispred čuvenih slika u galeriji Ufici

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
0

Sedam italijanskih klimatskih aktivista iz pokreta „Posljednja generacija“ kažnjeno je sa po 20.000 evra zbog organizovanja protesta u galeriji Ufici u Firenci 2024. godine, piše list „Nacione“.

Klimatski aktivisti kažnjeni sa po 20.000 evra zbog protesta u galeriji Ufici Izvor: Shutterstock

U februaru 2024. godine, troje aktivista je na zaštitno staklo ispred slike Sandra Botičelija „Rođenje Venere“ pričvrstilo fotografije koje prikazuju posljedice poplava u Toskani, koje su se dogodile nekoliko mjeseci ranije.

Tom prilikom razvili su i transparent sa zahtjevom za izdvajanje više novca za rješavanje problema i saniranje posljedica katastrofa povezanih sa klimatskim promjenama.

U martu su članovi istog pokreta izveli sličnu akciju ispred još jedne čuvene Botičelijeve slike, „Proljeće“. Umjetnička djela nisu pretrpjela nikakvu štetu tokom ovih protesta.

Demonstranti su kažnjeni na osnovu zakona o zaštiti kulturne baštine, koji je stupio na snagu 2024. godine, nakon niza sličnih incidenata, navodi list.

Ovaj zakon predviđa novčane kazne od 20.000 do 60.000 evra za oštećenje lokaliteta kulturne ili prirodne baštine ili ometanje njihovog korištenja.

Aktivisti su oslobođeni optužbi koje su se odnosile na narušavanje javnog reda, održavanje neodobrenih demonstracija i kršenje obaveze boravka u mjestu prebivališta, objavio je „Nacione“.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Italija aktivisti kazna

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ