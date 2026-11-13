Sedam klimatskih aktivista kažnjeno sa po 20.000 evra: Protestovali ispred čuvenih slika u galeriji Ufici

Sedam italijanskih klimatskih aktivista iz pokreta „Posljednja generacija“ kažnjeno je sa po 20.000 evra zbog organizovanja protesta u galeriji Ufici u Firenci 2024. godine, piše list „Nacione“.

Izvor: Shutterstock

U februaru 2024. godine, troje aktivista je na zaštitno staklo ispred slike Sandra Botičelija „Rođenje Venere“ pričvrstilo fotografije koje prikazuju posljedice poplava u Toskani, koje su se dogodile nekoliko mjeseci ranije.

Tom prilikom razvili su i transparent sa zahtjevom za izdvajanje više novca za rješavanje problema i saniranje posljedica katastrofa povezanih sa klimatskim promjenama.

U martu su članovi istog pokreta izveli sličnu akciju ispred još jedne čuvene Botičelijeve slike, „Proljeće“. Umjetnička djela nisu pretrpjela nikakvu štetu tokom ovih protesta.

Demonstranti su kažnjeni na osnovu zakona o zaštiti kulturne baštine, koji je stupio na snagu 2024. godine, nakon niza sličnih incidenata, navodi list.

Ovaj zakon predviđa novčane kazne od 20.000 do 60.000 evra za oštećenje lokaliteta kulturne ili prirodne baštine ili ometanje njihovog korištenja.

Aktivisti su oslobođeni optužbi koje su se odnosile na narušavanje javnog reda, održavanje neodobrenih demonstracija i kršenje obaveze boravka u mjestu prebivališta, objavio je „Nacione“.

(Mondo)