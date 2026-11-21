Objavljene su prve fotografije sa mjesta ubistva Miloša Đuričkovića (56) u mjestu Bajice na Cetinju. Veliki broj pripadnika policije obezbjeđuje teren i vrši uviđaj dok traje potjera za počiniocem.

Izvor: screenshot RTCG

U mjestu Bajice, na Cetinju, jutros je ubijen Miloš Đuričković (56), navodni član škaljarske organizovane kriminalne grupe. Policija je blokirala uže i šire područje, kao i putne pravce, a u toku je potraga za počiniocem.

Iz policije su naveli da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Cetinje jutros obaviještena da je u Bajicama pronađeno tijelo muškarca.

"Odjeljenju bezbjednosti Cetinje nije prijavljena upotreba vatrenog oružja, već je građanin prijavio da je zatekao beživotno tijelo", saopšteno je iz policije.

Dolaskom na lice mjesta policijski službenici utvrdili su da je muškarac ubijen iz vatrenog oružja.

"Policijski službenici su uspostavili blokadu užeg i šireg područja, kao i putnih pravaca", navodi se u saopštenju.

Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju mjere i radnje radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvjetljavanja ubistva.

"Svi raspoloživi kapaciteti policije angažovani su na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela", poručili su iz Uprave policije.

Kako se može vidjeti na fotografijama i snimcima portala RTCG, veliki broj pripadnika policije je na terenu gdje se vrši uviđaj.

Podsjetimo, Milošu su u ratu klanova ubijeni rođeni brat, brat od strica i navodni kum Goran Radoman, a on je 2017. ranjen u Beogradu,na Voždovcu.

(Mondo.rs)