Cijena nafte na svjetskom tržištu danas je u padu treću sedmicu zaredom, usljed pojačanog izvoza sa Bliskog istoka, uprkos napadima Huta na Rijad i izvještaja o problemima u brodskom saobraćaju u Ormuskom moreuzu.

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U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 1,65 dolara ili 1,79 odsto i iznosi 90,33 dolara po barelu, dok je u NJujorku cijena svijetle sirove nafte pala za 1,62 dolara ili 1,95 odsto i sada je 81,59 dolara po barelu.

"Brent" je na putu da padne za šest odsto u ovoj sedmici, a svijetla sirova nafta za osam odsto usljed očekivanja da će biti viška na tržištu jer se protok kroz Ormuski moreuz vratio na nivoe od početka sukoba, prenosi Si-En-Bi-Si.