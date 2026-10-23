Novi skok cijena energenata: Barel nafte Brent dostigao 114 dolara nakon napada Huta

Barel nafte Brent poskupio na 113,97 dolara nakon napada Huta. Zabilježen i skok cijena američke WTI nafte i evropskog gasa.

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Cijena barela nafte Brent u petak ujutro porasla je na 113,97 dolara, pokazuju podaci platforme Trading Economics. Ovo predstavlja rast od 0,8 dolara, odnosno 0,71 odsto u odnosu na prethodni dan, čime se Brent vratio na nivo na kojem je posljednji put bio početkom maja.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je barel ove nafte koštao oko 65 dolara, zabilježeno je poskupljenje od 48,77 dolara, što je skok od 74,8 odsto. Paralelno sa time, raste i cijena američke WTI nafte, čiji je barel u petak dostigao 100,48 dolara, uz zabilježeni rast od 1,02 odsto.

Nagli skok cijena posljedica je napada jemenskih Huta na postrojenja saudijske naftne kompanije Saudi Aramco. Zbog ovih napada, rukovodstvo kompanije je u četvrtak naredilo hitnu evakuaciju radnika iz svog sjedišta u Dhahranu.

Na globalnom tržištu vlada zabrinutost da bi eventualni novi udari na naftnu infrastrukturu ili blokade ključnih pomorskih ruta kroz Hormuški moreuz i Bab el-Mandeb mogli izazvati značajna smanjenja u isporuci nafte.

Prema izvještajima agencije Reuters, Brent je u četvrtak već završio trgovanje na najvišem nivou još od 4. maja, te nastavlja put ka trećem uzastopnom sedmičnom rastu vrijednosti.

Pored nafte, u petak je zabilježeno i poskupljenje evropskog gasa, čija je cijena skočila za 3,88 odsto i trenutno iznosi 93,54 evra po megavat-satu.