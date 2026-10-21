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Slovačka i Rusija obnavljaju diplomatsko-ekonomske veze: Na stolu energenti i nastavak isporuke nafte i gasa

Slovačka i Rusija obnavljaju diplomatsko-ekonomske veze: Na stolu energenti i nastavak isporuke nafte i gasa

Autor Dušan Volaš Izvor MONDO/Agencije
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Slovačka traži razgovore o gasu i nafti, uprkos planu EU do 2027.

Slovačka i Rusija obnavljaju diplomatsko-ekonomske veze Izvor: Mondo/Goran Sivački

Slovačka će 26. oktobra u Moskvi razgovarati sa Rusijom o snabdijevanju energentima, uključujući gas i naftu, čime će biti obnovljen proces međuvladine saradnje suspendovan nakon početka rata u Ukrajini, saopštilo je danas slovačko Ministarstvo spoljnih poslova.

Sastanak rusko-slovačke međuvladine komisije za ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju biće prvi od početka rata u Ukrajini, navelo je ministarstvo.

Pored energetike, uključujući nuklearnu energiju, teme razgovora biće poljoprivreda, životna sredina, sport i kultura.

"Osnovna tema biće energetika i mogućnosti saradnje u obezbjeđivanju snabdijevanja strateškim resursima", navelo je ministarstvo, dodajući da je slovačka strana zainteresovana za razgovore o isporukama gasa i nastavku isporuka nafte.

Slovačka, koja i dalje kupuje rusku naftu i gas, trebalo bi da do kraja 2027. godine obustavi uvoz ruskog gasa u skladu sa planom Evropske unije čiji je cilj da se Rusiji uskrate finansijska sredstva kojima finansira rat u Ukrajini.

Slovačko ministarstvo navelo je da ta zemlja u odnosima sa Rusijom nastavlja da se rukovodi članstvom u Evropskoj uniji i NATO-u i obavezama koje iz toga proizlaze, ali da želi da ostavi prostor za dijalog.

Slovački premijer Robert Fico, koji je na toj funkciji četvrti put, više puta je putovao u Moskvu, uključujući i u maju ove godine. Kritikuje sankcije EU protiv Rusije i ranije je optužio Ukrajinu za prekid isporuka nafte Slovačkoj, dok je Kijev tvrdio da je do prekida došlo zbog ruskih napada.

Fico je obustavio vojnu pomoć Ukrajini iz državnih zaliha, ali se izvoz municije i vojne opreme nastavlja na komercijalnoj osnovi, uključujući i preko kompanija u državnom vlasništvu.

Slovački premijer izjavio je i da bi više volio da njegova zemlja bude neutralna nego članica NATO i da ne želi da slovački vojnici učestvuju u ratu sa Rusijom koji bi mogao da izbio aktiviranjem klauzule NATO o kolektivnoj odbrani.

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Tagovi

Rusija Slovačka energenti gas nafta

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