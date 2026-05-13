Slovačka zatvorila granice sa Ukrajinom: Rusija započela jedan od najvećih napada od početka rata

Slovačka zatvorila sve granice sa Ukrajinom zbog masovnog napada Rusije na tu zemlju.

Izvor: X/Printscreen/Twitter/screenshot/UAWeapons

Rusija je započela najmasovniji napad dronovima na Ukrajinu od početka rata zbog čega je Slovačka hitno zatvorila sve granice sa Ukrajinom, prenosi britanski list "Gardijan". Slovačka se odlučila na ovu mjeru zbog napada koji su registrovani u oblasti Zakarpatiji koja se nalazi na svega 50 kilometara od granice sa Slovačkom.

"Finansijska uprava preporučuje javnosti da prati aktuelne informacija i poštuje uputstva Finansijske uprave i Policijskih snaga", navodi se u saopštenju Finansijske uprave Slovačke.

Zbog ovog ruskog napada se više puta danas oglašavao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. On je otkrio da ima žrtava, a da su pogođeni mostovi, željeznice i vojni objekti.

It certainly cannot be called a coincidence that one of the longest massive Russian attacks against Ukraine takes place precisely at the time when the President of the United States arrived for a visit to China – a visit from which much is expected. In this difficult geopolitical…pic.twitter.com/lggXvoAJtS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)May 13, 2026

Zelenski je naveo da je najmanje šest osoba stradalo i da je povrijeđen veliki broj ljudi. Među povređenima ima i djece.