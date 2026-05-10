Jurij Ušakov, pomoćnik Kremlja, poručio da će pregovori sa Kijevom ostati u zastoju bez povlačenja ukrajinske vojske iz Donbasa.

Pronalaženje rješenja za ukrajinski sukob biće u zastoju čak i nakon nekoliko desetina krugova pregovora ukoliko kijevski režim ne povuče vojsku iz Donbasa, izjavio je pomoćnik ruskog Kremlja Jurij Ušakov.

"Sve dok ne naprave taj korak, možemo da održimo desetine krugova (pregovora), ali ćemo ostati na bukvalno istom mjestu, shvatate? Tu je problem", rekao je Ušakov ruskom novinaru Pavelu Zarubinu.

Ušakov je naglasio da svi to shvataju, čak i vlasti u Kijevu, ali da ukrajinske vlasti odbijaju čak i da započnu razgovore o tome, prenio je TASS.

"Oni znaju da se to mora učiniti i prije ili kasnije će to da urade", dodao je Ušakov.

TASS podsjeća da povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa ostaje jedan od ključnih uslova Moskve za pronalaženje bilo kakvog smislenog rješenja za sukob u Ukrajini.