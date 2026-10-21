Izvoz nafte sa Bliskog istoka premašio nivo prije sukoba, ali cijene i dalje rastu

Izvoz nafte sa Bliskog istoka vratio se na nivo od prije sukoba jer brodske kompanije koriste alternativne pravce da bi obišli uska grla poput Ormuskog moreuza, piše britanski dnevnik "Fajnenšel tajms".

Izvor: Evgenii Bakhchev/Shutterstock/MONDO/Uroš Arsić/youtube/screenshot/ON THE ROGER

Prema podacima analitičke platforme "Kpler", do 18. oktobra isporuke nafte od proizvođača iz Persijskog zaliva, osim Irana, u prosjeku su bile 24,6 miliona barela dnevno, što je više od perioda prije sukoba kada je bilo 23,3 miliona barela dnevno.

Time je sedmodnevni prosjek izvoza na najvišem nivou od sredine februara, nekoliko dana prije nego što su SAD i Izrael napali Iran, čime je pokrenut sukob.

Podaci govore da su isporuke kroz Ormuski moreuz i dalje za trećinu manje od perioda prije rada.

Uprkos oporavku izvoza iz regiona, cijene nafte su u proteklih nekoliko mjeseci u porastu.

Cijena nafte "brent" iz Sjevernog mora danas je 109,09 dolara po barelu što je za 0,3 odsto više od juče.

(Srna)