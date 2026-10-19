Dodik najavio istragu zbog krađe nafte u TE Gacko: "Znamo da tamo ima rodbinskih i kumovskih veza"

U Termoelektrani Gacko počeće istraga o krađi nafte i naftnih derivata, čija je vrijednost veća od 10 miliona KM, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

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"Nulta je tolerancija za bilo kakve zloupotrebe. Mi znamo da je šofer od direktora Termoelektrane lociran kao čovjek koji pravi zloupotrebe. Više od 10 miliona KM pokradu nafte i naftnih derivata iz Termoelektrane Gacko", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka rukovodstva Republike Srpske.

Dodik je istakao da ovdje nije riječ samo o policiji, već o sistemu upravljanja, kontrole.

"Znamo da tamo postoje rodbinske, kumovske i ostale veze i da je tu, naravno, teško ući sve to. Ako bude trebalo, Republika će poslati ljude koji će to sve dovesti u red", rekao je Dodik.

(Srna)