logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gacko: Policija pronašla 250 litara dizela u "pasatu"

Gacko: Policija pronašla 250 litara dizela u "pasatu"

Autor Nikolina Damjanić
0

U jednom putničkom automobilu u Gacku pronađeno je 250 litara dizel-goriva, a policija preduzima sve mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela utaja protiv lica čiji su inicijali Ž. B. i saučesnika u izvršenju lica M. C.

Utaja goriva u Gacku Izvor: Shutterstock

U automobilu "pasat" pronađeno je 10 plastičnih kanistera zapremine od po 25 litara, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policiji naložilo da preduzme sve mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela utaja protiv lica inicijala Ž. B. 

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gacko gorivo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ