Gacko: Policija pronašla 250 litara dizela u "pasatu"

U jednom putničkom automobilu u Gacku pronađeno je 250 litara dizel-goriva, a policija preduzima sve mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela utaja protiv lica čiji su inicijali Ž. B. i saučesnika u izvršenju lica M. C.

U automobilu "pasat" pronađeno je 10 plastičnih kanistera zapremine od po 25 litara, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policiji naložilo da preduzme sve mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela utaja protiv lica inicijala Ž. B.

