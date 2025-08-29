logo
Težak sudar u Hercegovini, četiri osobe u bolnici (FOTO)

Autor Dragana Božić
0

Četiri osobe povrijeđene su u sudaru automobila i teretnog vozila na magistralnom putu Bileća-Gacko, u mjestu Krivača.

Sudar kamiona i auta u Hercegovini Izvor: Mondo - Slaven Petković

Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće.

Povrijeđene osobe hospitalizovane su u trebinjsku Bolnicu.

"Dvije osobe su ostale na liječenju. Jedna na hirurgiji je stabilno, biće rađena dijagnostika. Druga osoba je na intenzivnoj i ima prelom butne kosti, radi se ostala dijagnostika", rekao je za ATV Nedeljko Lambeta, direktor Bolnice u Trebinju.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj na ovom dijelu puta odvijao se otežano.

(Mondo)

