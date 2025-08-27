Teška nesreća na putu Prijedor - Banjaluka: Sudar "fijata" i "mercedesa", povrijeđene četiri osobe (FOTO)

Četiri osobe iz Prijedora povrijeđene su u sudaru automibila "fijat" i "mercedes" na magistralnom putu Prijedor - Banjaluka u Donjim Orlovcima, saopšteno je danas iz Policijske uprave Prijedor.

Izvor: Vatrogasci Prijedor

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila sinoć, teško su povrijeđena oba vozača čiji su inicijali G.M. i L.K, te suvozač u "fijatu" N.T, a lakše suvozač u mercedesu A.M.

Zbog težine povreda G.M. je prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

U saobraćajnoj nezgodi oštećeno je i jedno parkirano teretno vozilo.