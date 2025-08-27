logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška nesreća na putu Prijedor - Banjaluka: Sudar "fijata" i "mercedesa", povrijeđene četiri osobe (FOTO)

Teška nesreća na putu Prijedor - Banjaluka: Sudar "fijata" i "mercedesa", povrijeđene četiri osobe (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

Četiri osobe iz Prijedora povrijeđene su u sudaru automibila "fijat" i "mercedes" na magistralnom putu Prijedor - Banjaluka u Donjim Orlovcima, saopšteno je danas iz Policijske uprave Prijedor.

Prijedor: Četiri osobe povrijeđene u sudaru "fijata" i "mercedesa" Izvor: Vatrogasci Prijedor

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila sinoć, teško su povrijeđena oba vozača čiji su inicijali G.M. i L.K, te suvozač u "fijatu" N.T, a lakše suvozač u mercedesu A.M.

Zbog težine povreda G.M. je prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

U saobraćajnoj nezgodi oštećeno je i jedno parkirano teretno vozilo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ