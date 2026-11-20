Zlatko Knežević, bivši sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rekao je da ne postoji pravo da Ustavni sud preispituje odluku člana Predsjedništva BiH.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

On je, komentarišući odluku Ustavnog suda BiH, koji je van snage stavio izjavu Željke Cvijanović, člana Predsjedništva BiH, o ugroženosti vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske, kao i odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom je ta izjava potvrđena, rekao da je nezamislivo da Ustavni sud BiH sebi daje za pravo da procjenjuje "ustavno pravo člana Predsjedništva da izjavi povredu entitetskog interesa".

"To je jedno. Drugo, nema pravo da odlučuje o nečemu o čemu je više od dvije trećine narodnih poslanika izabranih u Narodnu skupštinu potvrdilo kao povredu entitetskog interesa", rekao je Knežević za "Nezavisne novine".

On je rekao da odluka Ustavnog suda BiH nema veze ni sa Ustavom BiH ni sa tumačenjem Ustava te da je ta odluka neshvatljiva za bilo koga ko se bavi ustavnim pravom da je Ustavni sud BiH to mogao uraditi.

Izvor: Ustavni sud BiH

"Onog momenta kada je Narodna skupština to potvrdila sa dvije trećine glasova, ja više ne razumijem šta je Ustavni sud BiH imao s tim. To je bilo nedopustivo za odlučivanje. Ovo je prvi put, i ovo je neprihvatljiv način više, ne modeliranja Ustava i ne tumačenja Ustava, nego uzimanje u ruke prava koja ne postoje. Ne postoji pravo Ustavnog suda da preispituje odluku člana Predsjedništva BiH i to je suština", rekao je Knežević.

On je naveo da ne postoji ni pravo Ustavnog suda da preispituje da li je trebala ili nije trebala dvotrećinska većina u Narodnoj skupštini o nečemu odlučiti ili ne odlučiti.

"Ovo je jedan od najopasnijih udara na ustavnu poziciju Bosne i Hercegovine. Šta ćemo sutra, ako dva člana Predsjedništva, ili dvije članice Predsjedništva, počnu da donose sve odluke sa 2:1", rekao je Knežević.

Naglasio je i da Republika Srpska treba hladne glave da razmisli šta dalje te da postoji nekoliko modaliteta odgovora. Naveo je i da, prije svega, Narodna skupština Republike Srpske treba da odgovori na ovo paraustavno otimanje nadležnosti Narodne skupštine.

Dodik: "Rušenje i kraj Dejtonskog sporazuma"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da neće proći odluke Ustavnog suda BiH da su "neustavne odluke srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske", ističući da one predstavljaju tipičnu muslimansku zavjeru za rušenje Republike Srpske.

Dodik je rekao da od ovog trenutka nijedan član Savjeta ministara koji je iz SNSD-a neće donijeti nijednu odluku za Savjet ministara dok ove odluke ne budu povučene.

"Tražićemo sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske i odbijanje pomenutih odluka krnjeg Ustavnog suda BiH", poručio je lider SNSD-a, prenosi Srna.

On je naglasio da je ovo tipičan ulazak u sistem odlučivanja.

"Kada još i to sruše, onda nema šta raditi, onda će nas prevesti u onu priču jedan čovjek, jedan glas, ali to neće proći", izjavio je Dodik danas na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a.

Prema njegovim riječima, u Sarajevu moraju biti svjesni svega, šta su uradili.

On je ukazao da je ustavno i neprikosnoveno pravo srpskog naroda i Republike Srpske, odnosno Narodne skupštine da donosi odluke u pogledu Predsjedništva BiH.

"Ne može krnji Ustavni sud BiH koji nije legalan donijeti nijednu odluku da ospori volju srpskog naroda, kako to piše u Dejtonskom sporazumu", pojasnio je Dodik, ističući da je ovo rušenje i kraj Dejtonskog sporazuma, te da se neće preko ovoga preći.

Krnji Ustavni sud BiH ocijenio je da su, kako navode, "neustavne odluke srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske" o štetnosti po vitalni interes Srpske odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja je donesena bez konsenzusa.

Krnji Ustavni sud BiH smatra da "nije u skladu sa Ustavom BiH" odredba Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojom je kriminalizovano javno isticanje zastava, simbola, oznaka, pozdrava i parola kojima se veliča takozvana Armija BiH.