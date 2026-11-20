Na suđenju za ubistvo male Danke Ilić svedočili su roditelji njene majke i oca. Djed po majci govorio je o trenutku kada se Ivana sjetila bijele "fijat pande". Suđenje se nastavlja u ponedeljak.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

Nasuđenju Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, nakon što su pred sudom svjedočili Dankini roditelji Ivana i Miloš Ilić, svjedočili su i članovi njihovih porodica.

Iskaz koji je Ivana Ilić dala pred sudom možete da pročitate ovdje, dok klikom ovdje možete da pročitate iskaz koji je dao Miloš Ilić.

Takođe, majka male Danke po prvi put je, od nestanka kćerke, govorila za medije. Njenu izjavu možete da poslušate i pročitate ovdje.

Prvi od članova porodice koji je ispitan pred sudom je otac Miloša Ilića Milan Ilić.

"Tog 26. marta 2024. godine u prijepodnevnim časovima smo bili kod kuće, pa smo otišli do snajke u goste da vidim djecu. Da Vam nešto samo kažem, kako sam dao prvobitnu izjavu, pri tome ostajem. Poslije toga sam imao velike stresove, imam bolest srca, nemojte sad ja nešto da pogriješim, a ne sjećam se dobro, pa da napravim neku štetu. Tog dana nisam primijetio ništa neuobičajeno, sve je bilo normalno. Brak mog sina i snaje je bio odličan tad i takav je i sada", rekao je on odgovarajući na pitanja tužioca, dok odbrana za njega nije imala pitanja.

Pred sudom je svjedočila i njegova supruga Tatjana Ilić, koja je istakla da nema da doda ništa što već nije ranije ispričala u tužilaštvu.

"Brak mog sina i snaje je skladan, djeca se slažu. Uvijek im uskačem za čuvanje djece, a oni su savjesni roditelji i fino vaspitavaju djecu. Tog dana nas nije Ivana direktno zvala, sin je pozvao supruga, koliko se sjećam, i rekao je da je nestala Danka, zbog čega smo odmah krenuli u Banjsko Polje. Prije podne nas je zvala da pričuvamo Danku jer je trebalo da ide do opštine. Suprug i ja smo uskočili, a ona se vrlo kratko zadržala i vratila se. Tada nisam primijetila ništa čudno ni kod Ivane, ni kod djece", rekla je majka Miloša Ilića.

Roditelji Miloša Ilića nisu ostali u sudnici da prate dalji tok suđenja.

Naredni svjedok koji je ispitan pred sudom bio je otac Ivane Ilić, Časlav Dragomirović. On je, kao i ostali svjedoci, rekao da nije ni u kakvim odnosima sa optuženim, dodajući da sa njima "nikada nije imao bilo kakav kontakt".

"Ivana mi je tog dana samo javila da će da ide sa djecom u Banjsko Polje i to je bio jedini put da je išla tamo. Rekao sam joj da ja tamo neću da idem jer idem na posao u drugu smjenu. Nismo pričali ništa o dvorištu, zašto bismo? Sa njom nisam sređivao dvorište. Ja jesam sređivao dvorište jer je trebalo da posadimo baštu da to izgleda koliko-toliko pristojno. Ivana je poslije tog 26. marta boravila kod nas u Brestovcu, došla je jednog dana poslije ispitivanja u policiji i tad mi je rekla da se sjetila da je vidjela bijelu "fijat pandu" u Banjskom Polju. Ona kad se toga sjetila ja nisam odmah rekao policiji jer je to bilo oko dva-tri sata ujutru", rekao je Dragomirović.

On je dodao da je bio sa pripadnicima UKP kada su skidani snimci s kamera, te da je u trenutku kad se njegova kćerka sjetila bijele "fijat pande", on već znao za taj automobil jer je vidio snimke sa kamera. Te snimke su, kako je rekao, "išli da skidaju poslije možda tri-četiri dana".

Upitan od strane sudije kako je onda, kada se Ivana Ilić sjetila da je vidjela vozilo, već znao za bijelu "fijat pandu", svjedok Časlav Dragomirović promijenio je iskaz i rekao da su snimci sa kamera skidani nakon što mu je kćerka rekla za bijeli automobil.

"Ivana je bila totalno izgubljena, ali se odjednom sjetila da je vidjela bijelu "fijat pandu" ispred kapije. Nisam siguran, ali 90 posto mislim da je rekla da je na autu pisalo "Vodovod". Koliko se sjećam, nije rekla da je vidjela neke ljude", zaključio je svoj iskaz otac Ivane Ilić.

U sud je, kao svjedok, došao i Stefan Dragomirović, brat oštećene Ivane Ilić. On je kratko rekao da ostaje pri iskazu koji je dao u tužilaštvu i za njega niko nije imao pitanja, te je time njegovo svjedočenje završeno.

Kako je istakla postupajuća tužiteljka, tužilaštvo odustaje od ispitivanja oca Srđana Jankovića koji je u lošem zdravstvenom stanju i zbog demencije nije procesno sposoban i ne može da da precizan iskaz, a Jankovićev otac je u tužilaštvu iskoristio svoje pravo privilegovanog svjedoka da, kao najbliži srodnik optuženog, ne svjedoči.

Advokat Vanja Živković zatražila je dvije službene bilješke o ispitivanju Dalibora Dragijevića, brata optuženog Dejana Dragijevića koji je preminuo nakon navodnog zlostavljanja u Policijskoj stanici u Boru. Te bilješke danas su dostavljene svim strankama u postupku, čime je završen glavni pretres.

Suđenje će biti nastavljeno u ponedjeljak i utorak, 23. i 24. novembra, kada bi trebalo da bude nastavljeno saslušanje svjedoka u postupku i da, ukoliko za to bude vremena, budu saslušani vještaci.

(Telegraf/MONDO)