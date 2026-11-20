Banjalučka policija podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu u tom gradu izvještaj protiv pravnog lica i vlasnika iz Prnjavora čiji su inicijali S.P, koje je drugo pravno lice držalo u zabludi i pribavilo protivpravnu imovinsku korist od 144.450 KM.

Izvor: Ustupljena fotografija, CBBIH, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Lice S.P. osumnjičeno da je 16. juna 2023. godine sa drugim pravnim licem zaključilo ugovor o izvođenju radova, na ime čega je steklo stan u izgradnji vrijedan 144.450 KM.

Navedeni stan je potom prodalo trećem licu, a ugovorene radove nije izvršilo, da bi 4. marta 2025. godine sa oštećenim pravnim licem zaključilo ugovor o pristupanju dugu i kao obezbjeđenje izdalo tri mjenice bez protesta, iako je znalo da su računi blokirani i bez priliva sredstava.

Lažnim prikazivanjem činjenica da će radove završiti, S.P. je oštećeno pravno lice držalo u zabludi, čime je sebi i pravnom licu pribavilo protivpravnu imovinsku korist od 144.450 KM, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

U saopštenju je navedeno i da je banjalučka policija oduzela teleskopsku palicu od lica čiji su inicijali V.Z. kojem je uručen prekršajni nalog.

Na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka juče je evidentirano i pet krivičnih djela, četiri narušavanja javnog reda i mira, te 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice povrijeđeno.

(Mondo)