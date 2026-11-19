Tužilaštvo BiH zatražilo je jednomjesečni pritvor za inspektorku SIPA Jelenu Mičić, osumnjičenu da je preko brata odala informacije o istrazi.

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Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora inspektorki SIPA Jel​​eni Mičić, osumnjičenoj da je preko svog brata upozorila Miljana Radonju da policija protiv njega vodi istragu zbog sumnje na trgovinu drogom.

Na ročištu pred Sudom BiH tužilac je iznio detalje komunikacije putem aplikacije Sky, za koju tvrdi da pokazuje kako su povjerljive policijske informacije dospjele do osobe koja je bila predmet istrage, piše Klix.

Odbrana je predložila da se Mičićevoj, umjesto pritvora, odredi mjera zabrane komunikacije o predmetu sa svim osobama osim sa njenim advokatima.

Inspektorka se sumnjiči za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja iz člana 220, stav jedan, Krivičnog zakona BiH, za šta je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Prema Tužilaštvu, informacije odala dok je bila na porodiljskom odsustvu

Tužilaštvo tvrdi da je Mičićeva između 22. januara i 22. februara 2021. godine, dok je bila zaposlena kao mlađi inspektor u Sektoru za informacione tehnologije SIPA i nalazila se na porodiljskom odsustvu, saznala da se protiv Miljana Radonje vodi istraga.

Prema navodima tužioca, informaciju joj je prenio policijski službenik Esmer Radončić, s kojim je bila u bliskim odnosima.

Iako je bila obavezna da čuva službene informacije, Mičićeva je, kako tvrdi Tužilaštvo, podatke o istrazi prenijela svom bratu Stefanu Šiljegoviću, koji je potom upozorio Radonju.

Istraga protiv Radonje pokrenuta je nakon hapšenja Darija Markočevića zbog posjedovanja droge spid.

Markočević je tokom davanja izjave policiji, prema navodima iznesenim na ročištu, označio Radonju kao osobu koja prodaje drogu.



Jedan od ključnih dokaza na koje se poziva Tužilaštvo jeste komunikacija između Stefana Šiljegovića i Miljana Radonje putem aplikacije Sky.

Prema pročitanim porukama, Šiljegović je upozorio Radonju da ga je Dario prijavio policiji.

„Nemoj dolaziti, odmah mi je sestra tako rekla. Reci mu da ga je ošmekao neki Dario“, navedeno je u jednoj od poruka koje je tužilac predstavio sudu.

U drugoj poruci Šiljegović je, prema tvrdnjama Tužilaštva, napisao:

„Brate, to mi je rođena sestra, nemoj da gdje iscuri. Znali bi odmah da je ona.“

Radonja ga je zatim pitao kako njegova sestra ima takve informacije ako je na porodiljskom odsustvu.

Šiljegović je odgovorio da joj je podatke prenio Esmer, na šta je Radonja napisao: „Aha.“

Tužilac smatra da bi takav odgovor mogao ukazivati na to da Radonja poznaje policijskog službenika Esmera Radončića.

Prema navodima Tužilaštva, identitet korisnika spornih Sky naloga utvrđen je na osnovu njihove međusobne komunikacije, razmjene privatnih informacija i fotografija.

Policajac za istragu saznao na sastanku u Banjaluci

Tužilac je iznio i hronologiju događaja koji su prethodili razmjeni poruka.

Prema njegovim riječima, Esmer Radončić je sa još nekoliko policijskih službenika prisustvovao sastanku u Banjaluci, na kojem su upoznati sa informacijama dobijenim nakon hapšenja Darija Markočevića.

Policajcima je tada saopšteno da se formira predmet protiv Radonje, a dobili su i zadatak da izrade njegov profil.

Deset do 15 dana kasnije, prema tvrdnjama Tužilaštva, uslijedila je Sky komunikacija u kojoj Šiljegović prenosi upozorenje koje je navodno dobio od sestre.

Tužilac smatra da sadržaj poruka ukazuje na namjerno odavanje informacija, a ne na slučajno otkrivanje podataka.

Na ročištu su predstavljeni i rezultati dosadašnjih istražnih radnji. Tužilac je naveo da je utvrđeno da se Miljan Radonja nalazi u zatvoru u Beogradu zbog međunarodnog transporta droge.

Tokom pretresa od Mičićeve su oduzeti mobilni telefon i drugi elektronski uređaji radi prikupljanja dodatnih dokaza. Prema navodima Tužilaštva, osumnjičena je odbila da saopšti šifru svog telefona.

Pronađen je i USB uređaj sa obavještajnim informacijama iz 2021. godine, za koje, kako tvrdi tužilac, Mičićeva nije bila zadužena u okviru svog radnog mjesta.

Oduzet je i telefon njenog brata Stefana Šiljegovića.

Tužilac je naveo da se brat i suprug osumnjičene dovode u vezu sa kriminalnim aktivnostima.

Za Šiljegovića je rekao da je ranije osuđivan i da je četiri puta hapšen, dok je peti put uhapšen na dan održavanja ročišta, zbog sumnje na iznudu.

Ove navode Tužilaštvo je iznijelo obrazlažući tvrdnju da je osumnjičena mogla biti upoznata sa kriminalnim aktivnostima svog brata.

Provjerava se i uloga policijskog službenika SIPA

Istraga se, prema riječima tužioca, nastavlja i u pravcu utvrđivanja odgovornosti Esmera Radončića.

Još nije utvrđeno da li je informacije o istrazi Mičićevoj prenio namjerno ili slučajno.

Radončić do sada nije formalno ispitan, već je sa njim obavljen informativni razgovor.

Nakon dodatnih istražnih radnji biće odlučeno da li će imati status osumnjičenog ili svjedoka.

Tužilaštvo smatra da postoji opasnost da bi Mičićeva i Radončić, ukoliko osumnjičena ostane na slobodi, mogli usklađivati iskaze i prilagođavati odbranu.

Tužilaštvo traži pritvor zbog mogućeg uticaja na svjedoke

Obrazlažući prijedlog za jednomjesečni pritvor, tužilac je naveo da je istraga još u ranoj fazi i da postoji bojazan od uništavanja dokaza, uticaja na svjedoke i ometanja istražnog postupka.

Posebno je ukazao na činjenicu da je Mičićeva zaposlena u SIPA, zbog čega smatra da je neophodno spriječiti eventualno otkrivanje informacija o daljim istražnim radnjama.

„Ako je bila spremna ometati službene radnje zbog nekog drugog, mogla bi to učiniti i kad je riječ o njoj samoj“, rekao je tužilac.

Odbrana se usprotivila određivanju pritvora i predložila blažu mjeru, odnosno zabranu komunikacije o predmetu sa drugim osobama, osim sa advokatima.

Sud BiH treba da odluči o prijedlogu Tužilaštva za određivanje pritvora.

Jelena Mičić za sada ima status osumnjičene, a navodi izneseni na ročištu predstavljaju tvrdnje Tužilaštva koje nisu utvrđene pravosnažnom sudskom odlukom.