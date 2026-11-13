SIPA uhapsila jednu osobu u Velikoj Kladuši: Zaplijenjeni lijekovi pod posebnim režimom kontrole

IPA je u Velikoj Kladuši uhapsila jednu osobu zbog sumnje na krijumčarenje i nedopuštenu trgovinu lijekovima. Tokom pretresa zaplijenjeni su lijekovi i novac.

Izvor: SIPA

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su juče, 12. novembra, jednu osobu na području Velike Kladuše zbog sumnje da je učestvovala u krijumčarenju i neovlašćenoj prodaji lijekova koji podliježu posebnom režimu izdavanja i kontrole u Bosni i Hercegovini.

Tokom pretresa stana i pokretnih stvari koje koristi osumnjičena osoba pronađena je i privremeno oduzeta veća količina lijekova koji su neovlašćeno distribuirani na tržište BiH.

Riječ je o lijekovima koji su pod posebnim režimom izdavanja i nadzora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Osim lijekova, policijski službenici zaplijenili su i novac za koji se sumnja da potiče od njihove prodaje, kao i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokazi u krivičnom postupku.

Uhapšena osoba sumnjiči se za tri krivična djela propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine: „Nedopuštena trgovina“, „Krijumčarenje“ i „Organizovanje grupe ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe“.

Policijska akcija sprovedena je po naredbi Suda BiH, pod nadzorom Tužilaštva BiH.

U realizaciji aktivnosti učestvovali su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a ostvarena je saradnja i sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH.

Iz SIPA su naveli da su tokom rada na ovom predmetu sarađivali i sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i sa predstavnicima danske farmaceutske kompanije Novo Nordisk A/S.

Dodajmo da je ova kompanija prozivođač lijekova Ozempic, Wegovy i Rybelsus koji regulišu šećer, ali njihova upotreba dovodi i do gubitka kilograma. Ovi lijekovi se ne mogu nabaviti bez recepta.