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Akcija "BIG": SIPA uhapsila četiri osobe, pronađeni lijekovi bez dozvole i lažna iskaznica Europola

Akcija "BIG": SIPA uhapsila četiri osobe, pronađeni lijekovi bez dozvole i lažna iskaznica Europola

Autor Haris Krhalić
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Pripadnici SIPA u akciji "BIG" uhapsili četiri osobe.

akcija big Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, u operativnoj akciji „BIG“, uhapsili četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Nedopuštena trgovina“ propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i krivično djelo „Neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga“ propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Pretreseno je šest lokacija, prilikom čega su otkriveni i privremeno oduzeti mobilni telefoni, računari, pet krivotvorenih iskaznica međunarodnih organizacija, jedna krivotvorena iskaznica policijskog službenika EUROPOL-a sa ličnim podacima i fotografijom jednog od osumnjičenih, te određena količina lijekova.

Za lica lišena slobode postoji osnov sumnje da su vršili promet lijekovima bez dozvole Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za njihovo prometovanje, a jedan dio oduzetih lijekova nalazi se na listi psihotropnih tvari, odnosno na listi prekursora za dobijanje opojne droge koje su sadržane u „Listi opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora“ koja je sastavni dio Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga Bosne i Hercegovine.

Lica lišena slobode će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost postupajućem tužiocu Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

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Tagovi

SIPA lijekovi hapšenje

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