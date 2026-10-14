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Nastavak operativne akcije „Sirijus“: Zbog krijumčarenje ljudi slobode lišene četiri osobe

Nastavak operativne akcije „Sirijus“: Zbog krijumčarenje ljudi slobode lišene četiri osobe

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su u nastavku operativne akcije „Sirijus“, u Istočnom Sarajevu slobode lišili četiri osobe.

Zbog krijumčarenje ljudi slobode lišene četiri osobe Izvor: SIPA

Oni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Krijumčarenje ljudi“ i „Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata“ propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Lišeni slobode će nakon kriminalističke obrade u prostorijam SIPA-e biti predai u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Navedene aktivnosti realizovane su na osnovu naloga Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine a u saradnji sa službenicima Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.

Podsjećanja radi, ove aktivnosti nastavak su rada u predmetu, u kojem je 21.05.2026. godine na području Unsko - sanskog kantona, pretreseno pet lokacija i slobode lišeno pet državljana Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili naprijed navedena krivična djela.

(Mondo)

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Tagovi

SIPA krijumčarenje hapšenje

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