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FUP objavio detalje akcije "Kamen": Pronađeno 100 kilograma marihuane, uhapšen muškarac iz Konjica

FUP objavio detalje akcije "Kamen": Pronađeno 100 kilograma marihuane, uhapšen muškarac iz Konjica

Autor Haris Krhalić
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FUP je u akciji "Kamen" na području Zapadnohercegovačkog kantona pronašao oko 100 kilograma materije koja izgledom podsjeća na kanabis.

droga fup Izvor: FUP

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) pronašli su oko 100 kilograma materije koja izgledom podsjeća na marihuanu tokom akcije "Kamen" na području Zapadnohercegovačkog kantona.

Uhapšen je muškarac iz Konjica čiji su inicijali N. M. (1980), osumnjičen za neovlašteni promet opojnim drogama.

Akcija je realizovana 13. oktobra, u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona – Policijske uprave Grude, pod nadzorom Tužilaštva BiH i po naredbi Suda BiH.

Izvor: FUP

Tokom pretresa osumnjičenog i teretnog motornog vozila, odnosno šlepera, pronađeno je i privremeno oduzeto oko 100 kilograma materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis.

Osim toga, oduzeto je više mobilnih telefona i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Uhapšeni je sproveden u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predat Tužilaštvu BiH na dalje postupanje.

Iz FUP-a su naveli da nastavljaju aktivnosti na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela iz oblasti neovlaštenog prometa opojnim drogama, u saradnji sa nadležnim policijskim i pravosudnim institucijama.

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FUP droga

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