Velika zapljena droge kod Gruda: U teretnom vozilu pronađena marihuana, uhapšen vozač

U zajedničkoj akciji pripadnika Federalne uprave policije i Policijske uprave Grude, u utorak je na području ove opštine zaplijenjena veća količina marihuane i uhapšena jedna osoba.

Izvor: grude - online.info

Kako prenose lokalni mediji, policijski službenici su oko 14.30 časova u mjestu Cerov Dolac presreli i zaustavili teretno vozilo. Prilikom detaljnog pregleda kamiona, otkriven je ilegalni tovar i pronađena je veća količina marihuane.

Vozač teretnog vozila je odmah lišen slobode i sproveden u prostorije Policijske uprave Grude, gdje je u toku kriminalistička obrada nad osumnjičenim.

Pronađena droga je izuzeta kao dokazni materijal, a o cijelom slučaju i policijskoj akciji obaviješteno je nadležno tužilaštvo.