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Velika zapljena droge kod Gruda: U teretnom vozilu pronađena marihuana, uhapšen vozač

Velika zapljena droge kod Gruda: U teretnom vozilu pronađena marihuana, uhapšen vozač

Autor Dušan Volaš
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U zajedničkoj akciji pripadnika Federalne uprave policije i Policijske uprave Grude, u utorak je na području ove opštine zaplijenjena veća količina marihuane i uhapšena jedna osoba.

U kamionu u Grudama otkrivena veća količina marihuane Izvor: grude - online.info

Kako prenose lokalni mediji, policijski službenici su oko 14.30 časova u mjestu Cerov Dolac presreli i zaustavili teretno vozilo. Prilikom detaljnog pregleda kamiona, otkriven je ilegalni tovar i pronađena je veća količina marihuane.

Vozač teretnog vozila je odmah lišen slobode i sproveden u prostorije Policijske uprave Grude, gdje je u toku kriminalistička obrada nad osumnjičenim.

Pronađena droga je izuzeta kao dokazni materijal, a o cijelom slučaju i policijskoj akciji obaviješteno je nadležno tužilaštvo.

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Tagovi

marihuana droga Grude

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