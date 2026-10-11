U akciji "Sleeper" u Doboju oduzeto više od dva kilograma droge: Uhapšene dvije osobe

U akciji "Sleeper" u Doboju uhapšene su dvije osobe, a policija je oduzela amfetamin, marihuanu, 234 tablete, novac i druge predmete.

Izvor: PU Doboj

U operativnoj akciji "Sleeper", koju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Doboj, Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, uhapšene su dvije osobe, dok se za trećom traga.

Tokom akcije pronađeno je više od dva kilograma materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, kao i tablete, novac i drugi predmeti.

Slobode su lišeni A. D. iz Doboja i J. S. sa područja opštine Doboj Jug u Federaciji BiH, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga". Za A. Z. iz Doboja policija još traga.

Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju, izvršeni su pretresi na više lokacija na području Doboja i opštine Doboj Jug koje koriste osumnjičeni.

Tokom aktivnosti pronađeno je i oduzeto oko 1.609,2 grama bijele praškaste materije koja izgledom asocira na amfetamin, oko 616 grama zelene biljne materije koja asocira na marihuanu, kao i 234 tablete pribavljene radi zloupotrebe.

Policija je oduzela i 1.030 evra i 270 KM, mobilne telefone, SIM kartice, digitalnu vagu za precizno mjerenje, te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Uhapšeni A. D. i J. S. biće predati Okružnom javnom tužilaštvu Doboj uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, dok je potraga za trećim osumnjičenim u toku.