logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U akciji "Sleeper" u Doboju oduzeto više od dva kilograma droge: Uhapšene dvije osobe

U akciji "Sleeper" u Doboju oduzeto više od dva kilograma droge: Uhapšene dvije osobe

Autor Haris Krhalić
0

U akciji "Sleeper" u Doboju uhapšene su dvije osobe, a policija je oduzela amfetamin, marihuanu, 234 tablete, novac i druge predmete.

akcija sleeper Izvor: PU Doboj

U operativnoj akciji "Sleeper", koju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Doboj, Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, uhapšene su dvije osobe, dok se za trećom traga.

Tokom akcije pronađeno je više od dva kilograma materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge, kao i tablete, novac i drugi predmeti.

Slobode su lišeni A. D. iz Doboja i J. S. sa područja opštine Doboj Jug u Federaciji BiH, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga". Za A. Z. iz Doboja policija još traga.

Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju, izvršeni su pretresi na više lokacija na području Doboja i opštine Doboj Jug koje koriste osumnjičeni.

Tokom aktivnosti pronađeno je i oduzeto oko 1.609,2 grama bijele praškaste materije koja izgledom asocira na amfetamin, oko 616 grama zelene biljne materije koja asocira na marihuanu, kao i 234 tablete pribavljene radi zloupotrebe.

Policija je oduzela i 1.030 evra i 270 KM, mobilne telefone, SIM kartice, digitalnu vagu za precizno mjerenje, te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Uhapšeni A. D. i J. S. biće predati Okružnom javnom tužilaštvu Doboj uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, dok je potraga za trećim osumnjičenim u toku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Doboj droga hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ