logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Akcija "Sleeper" u Doboju: Pretresi na osam lokacija zbog droge

Akcija "Sleeper" u Doboju: Pretresi na osam lokacija zbog droge

Autor Haris Krhalić
0

Policija u akciji "Sleeper" pretresa osam lokacija u Doboju i opštini Doboj Jug.

Policija RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

U toku su pretresi na osam lokacija na području grada Doboja i opštine Doboj Jug (FBiH) s ciljem suzbijanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, saopštila je Policijska uprava Doboj.

U operativnoj akciji kodnog naziva "Sliper" (Sleeper), osim pripadnika Policijske uprave Doboj, učestvuju i policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Uprave za policijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Akcija se izvodi na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju.

Operativnom akcijom su obuhvaćena četiri lica, a tokom dosadašnjih pretresa pronađena je određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Po okončanju operativne akcije javnost će biti blagovremeno obaviještena o njenim rezultatima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Doboj droga MUP RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ