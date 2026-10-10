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Međunarodna operativna akcija "Gambit": Oduzeto 12 kilograma kokaina, uhapšen državljanin BiH (Video)

Međunarodna operativna akcija "Gambit": Oduzeto 12 kilograma kokaina, uhapšen državljanin BiH (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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U međunarodnoj operativnoj akciji "Gambit", koju su sproveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u saradnji sa bugarskom policijom, oduzeto je 12 kilograma kokaina, a slobode je lišen državljanin BiH.

SIPA ilustracija.PNG Izvor: SIPA

Akcija je realizovana 7. oktobra pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva BiH, saopšteno je iz Sipe.

Aktivnosti su rezultat višemjesečnog rada policijskih službenika Sipe, usmjerenog protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe sa područja BiH.

Osumnjičeni su učestvovali u planiranju, organizovanju i vršenju neovlaštenog prometa opojnih droga u više zemalja Evropske unije i Turskoj.

(Mondo)

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SIPA Gambit droga

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