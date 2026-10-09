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Uhapšen osumnjičeni za paljevinu u Gacku: U požaru izgorio pomoćni objekat

Uhapšen osumnjičeni za paljevinu u Gacku: U požaru izgorio pomoćni objekat

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Policija je u Gacku uhapsila M.B. zbog sumnje da je izazvao požar u kojem je izgorio jedan pomoćni objekat, saopšteno je danas iz trebinjske Policijske uprave.

Uhapšen osumnjičeni za paljevinu u Gacku Izvor: Shutterstock

Lice M.B. osumnjičeno je za krivično djelo paljevina, a o događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

U saopštenju je navedeno i da policija u Gacku preduzima mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela prikrivanje protiv lica čiji su inicijali R.I. i O.M, nakon što je pregledom "pasata“, kojim je upravljalo lice R.I, policija uočila 17 plastičnih kanistera od po 25 litara, u kojima je bilo gorivo.

I o ovom događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, navedeno je u saopštenju. 

(Srna)

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Tagovi

Gacko hapšenje paljevina

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